Ancelotti, Guardiola e Mou: nuovo Ct, comunicato UFFICIALE

L’annuncio ufficiale della federazione fa chiarezza sui tempi in cui verrà annunciato il prossimo commissario tecnico.

I Mondiali in Qatar sono entrati nel rettilineo d’arrivo. Da pochi istanti si è chiusa la prima semifinale, che ha visto l’Argentina di Leo Messi strapazzare senza troppi complimenti la Croazia, con un perentorio 3-0.

L’Albiceleste se la vedrà contro una tra Francia e Marocco. Doppia scacco da parte della Seleccion, che è riuscita a strappare il pass per la finale Mondiale estromettendo la squadra che aveva eliminato i rivali del Brasile, che aveva dalla sua i favori del pronostico. La sconfitta ai rigori contro la Croazia è invece costata carissimo alla Seleçao, ed ha portato alle dimissioni immediate di Tite. Ragion per cui, in queste ore si è scatenato un vero e proprio tam tam mediatico relativo all’identikit del prossimo commissario tecnico della compagina verdeoro.

Brasile, rumours sul nuovo allenatore: il comunicato ufficiale della federazione

Profili altisonanti come Ancelotti, Guardiola e José Mourinho sono stati accostati alla panchina del Brasile, una delle più ambite del mondo. A metà tra sogno e realtà, fantamercato e mera suggestione, questi rumours hanno immediatamente calamitato l’attenzione.

A fare chiarezza – con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale – ci ha pensato proprio la Federazione Brasiliana – che ha ribadito come non siano ancora maturi i presupposti per la nomina del nuovo Ct, che avverrà solamente a gennaio 2023. Ecco uno stralcio della nota:

“La federazione brasiliana ribadisce in maniera pubblica che il presidente Edinaldo Rodrigues non ha nominato o autorizzato nessuno all’interno e fuori dalla CBF a cercare, a suo nome, alcun allenatore o professionista per formare lo staff che lavorerà nella Seleçao per la qualificazione ai Mondiali del 2026 (…). L‘annuncio del nuovo allenatore sarà fatto soltanto nel gennaio 2023. (…). La CBF ribadisce che Ednaldo Rodrigues affronterà tutto il processo della scelta con discrezione e tranquillità, senza dar credito alle varie pressioni. Il tutto si materializzerà con estrema chiarezza, con l’intento di fare il massimo per il calcio brasiliano.”

Servirà ancora pazienza, dunque, per conoscere il profilo della nuovo CT del Brasile: scenario comunque da monitorare con estrema attenzione.