Francia e polemica Mondiale, la rivelazione: “Organizzazione irregolare”

I Mondiali in Qatar sono arrivati alla fase finale. Quattro le squadre rimaste tra cui la quotatissima Francia spesso al centro delle polemiche. A fare il punto ci ha pensato l’avvocato Juan Branco

Siamo giunti alla fase decisiva del tanto chiacchierato Mondiale in Qatar che sancirà domenica chi tra Argentina, Croazia, Francia e Marocco potrà fregiarsi del titolo di campione del Mondo.

Si tratta di un’edizione della rassegna planetaria che ha suscitato tante polemiche a partire sin dall’organizzazione con annessi risvolti anche fuori dal campo. Una gara importante in questo senso sarà quella tra Francia e Marocco raccontata sotto un’altra luce attraverso le parole dell’avvocato Juan Branco durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay: “Macron prima dei Mondiali ha detto che il calcio non è politica e non bisogna fare politica con lo sport. La realtà però è che il calcio è molto politico, in Francia è stato già politicizzato con Sarkozy prima e Macron poi, le relazioni tra Francia e Qatar sono importantissime”.

A proposito dell’organizzazione del Mondiale: “Il Qatar ha salvato moltissime aziende francesi dopo la crisi del 2008, in cambio è arrivato il supporto da parte di Platini per organizzare il Mondiale del 2022. In questa grande operazione c’era anche il Paris Saint Germain, che così ha potuto diventare grande. Il Marocco ha eliminato già la Spagna, ora può eliminare la Francia e la cosa spaventa la destra, c’è molta strumentalizzazione sulle vittorie della Francia. Macron ha fatto sì che per esempio Mbappè potesse restare in Francia, c’è stata una negoziazione direttamente con Al Thani per far sì che non andasse al Real Madrid. Macron ha parlato con Mbappè per far sì che rimanesse come simbolo della Francia e il Mondiale è una grande vetrina”.

Branco e i Mondiali tra Francia e Qatar: “L’irregolarità c’era già al momento dell’organizzazione”

Branco ha quindi rassicurato sulla possibilità di scontri: “Sono convinto che Macron e chi guida il Marocco abbiano parlato con la FIFA per fare in modo che non ci siano problemi nel corso della gara di modo da evitare così disordini”.

La questione PSG, Francia e Mondiali in Qatar resta però centrale e a tal proposito Branco approfondisce ancora: “Abbiamo denunciato tutta la corruzione che ha fatto sì che il PSG diventasse la potenza principale della Francia e abbiamo sottolineato come il Fair Play finanziario sia fallace, nessuno parla dei problemi di Barcellona e Juventus. Il tutto nei rapporti tra Qatar e Francia nasce dai tempi di Sarkozy, evidentemente in cambio del salvataggio delle aziende francesi ci doveva essere qualcosa in cambio e il Qatar spera di usare il calcio per normalizzare la sua immagine all’estero. Sappiamo che in Germania c’è tanta attenzione verso la corruzione, in Francia invece c’è stata un’accettazione. Si stanno comprando la Francia? Non è una mia idea, è un fatto oggettivo. Nel calcio di oggi ci sono troppi soldi e troppi interessi politici”.

Infine ancora sull’eventuale irregolarità della coppa del Mondo: “L’irregolarità c’era già al momento dell’organizzazione, poi attualmente senza i fatti compiuti non so dire se ci sia qualcosa che riguarda anche il campo”.