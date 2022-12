Il Belgio sorprende, tutti possono candidarsi come ct: ecco come

Il Belgio è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico e pubblica l’offerta di lavoro sul proprio sito: cosa serve per guidare i Red Devils

Rispondere ad un annuncio di lavoro ma per diventare commissario tecnico di una delle Nazionali presenti ai Mondiali in Qatar.

E’ davvero particolare la modalità con la quale il Belgio si è messo alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Roberto Martinez. I Diavoli Rossi sono stati protagonisti di prestazioni deludenti in Qatar, venendo eliminati direttamente ai gironi. Una profonda delusione visto che per alcuni dei big della Nazionale si è trattato del passo di addio. Ora si avvierà un nuovo ciclo e la Federcalcio è alla ricerca di un nuovo allenatore cui affidare il compito di sfruttare al meglio la nuova generazione di talenti. Per sceglierlo però ha deciso di pubblicare un vero e porprio annuncio di lavoro sul proprio sito, con tanto di requisiti necessari per candidarsi.

Belgio, l’annuncio per il nuovo ct

Seguendo l’annuncio di lavoro pubblicato dalla Federazione belga sul proprio portale, chi vorrà candidarsi al ruolo di ct dovrà rispettare alcune requisiti.

La ricerca, infatti, è rivolto ad un allenatore decisamente ambizioso e con “esperienza internazionale ai massimi livelli, conoscenze e intuizioni tattiche oltre alle giuste capacità personali”.

Nell’annuncio viene specificato che l’annuncio ha come destinatario un allenatore con “esperienza nella gestione di top player” e con la capacità di “concentrarsi sulla creazione di un gruppo affiatato e su come integrare i giovani giocatori”. Ma non è tutto perché “Il nuovo allenatore della nazionale è un ambasciatore del calcio belga e contribuisce ai valori della RBFA ed è disponibile a tempo pieno”. Per candidarsi basta inviare una semplice mail all’indirizzo specificato nell’offerta entro la data di scadenza: il 10 gennaio 2023.

Servirà quindi almeno un altro mese per conoscere il tecnico che avrà il compito di guidare il Belgio verso gli Europei 2024. Fino ad allora tutti, o quasi, potranno sperare di essere scelti: basterà inviare il curriculum e, ovviamente, sperare di essere richiamati. Sempre che si rispettino tutti i requisiti: dalla capacità tattica alla gestione di top player.