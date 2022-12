Bufera Orsato in Argentina-Croazia: la colpa è di Juve-Roma

Orsato finisce nel mirino durante Argentina-Croazia e la critica coinvolge anche Juventus e Roma: cosa sta succedendo

L’Argentina ha chiuso il primo tempo della semifinale contro la Croazia in vantaggio per 2-0. Le reti sono state firmate da Lionel Messi, su calcio di rigore, e da Julian Alvarez in contropiede.

Proprio il gol del numero 10 albiceleste ha sollevato non poche polemiche. Il problema è rappresentato dal fischio dell’arbitro, l’italiano Daniele Orsato, che ha giudicato come falloso l’intervento di Livakovic su Julian Alvarez. Da qui la decisione di fischiare il calcio di rigore che la ‘Pulce’ ha poi trasformato.

Il fischio di Orsato però non è stato giudicato in maniera positiva sui social. In tanti hanno espresso perplessità sulla decisione dell’arbitro italiano e in molti hanno parlato di rigore inventato. Qualcuno si è spinto anche oltre, parlando di “furto vergognose”, evidentemente esagerando, mentre un altro utente ha definito “scandaloso” il rigore concesso all’Argentina. Polemiche ‘mondiali’ ma non solo visto che, sempre sui social, viene tirata in ballo anche la Serie A e in particolare Juventus e Roma.

Argentina-Croazia, Orsato e il fantasma di Juventus-Roma

Il riferimento è ad una sfida tra i bianconeri e i giallorossi dello scorso anno. In quell’occasione, Orsato fischiò rigore per i capitolini (poi sbagliato), senza aspettare la fine dell’azione che vide Abraham andare in gol.

Una situazione che generò molte polemiche, soprattutto per la frase detta dal direttore di gara, nel tunnel degli spogliatoi, a Cristante: “Su rigore non si dà vantaggio”.

Una frase ‘smentita’ oggi dallo stesso Orsato che prima di concedere il penalty all’Argentina ha atteso il termine dell’azione. Una scelta contraria a quella fatta in occasione di Juventus-Roma e che ha sollevato critiche sui social. In tanti rimarcano il cambio di atteggiamento e il fatto che, dopo le polemiche di un anno fa, abbia fatto retromarcia.

Ecco alcuni tweet:

Arbitraggio chirurgico. Orsato è già la seconda volta che arbitra l'Argentina.

Dategli la coppa direttamente. #ArgentinaCroazia#FIFAWorldCup — Fernando Gasperini (@ferngasp) December 13, 2022

Orsato Inventato — Skyrover (eyes of the beholder) (@Roverboby) December 13, 2022

L unico che poteva rovinà sta partita

Solo orsato poteva riuscire nell impresa

Totalmente inventato

Tifo x lionel…ma questo è un furto vergognoso….. — the fabulous cuomo detto rizzigò (@Fabius40884986) December 13, 2022

Scandaloso il rigore che ha dato Orsato. — Isidoro Rubio (@rubicons) December 13, 2022

Posso dirlo? Secondo me il rigore è inventato.

È Alvarez che va addosso a Livaković, che esce per parare e poi non può sparire.

Orsato eccessivamente protagonista come suo solito. #ArgentinaVsCroatia #ArgentinaCroazia #FIFAWorldCup — Quello basso, pelato e col pizzetto 🇪🇺 (@Yari4menTni) December 13, 2022

Vorrei che Orsato un giorno ci spiegasse cosa doveva fare Livaković per non causare rigore. Smaterializzarsi? — Gus Haynes (@tambu1991) December 13, 2022

Quindi Orsato aspetta che la palla entri.

Non entra e allora fischia rigore.

Mi ricorda qualcosa ma al contrario. #argcro — Federico Vergari (@AnonimoQuadraro) December 13, 2022

Orsato ma com'era la storia che sul rigore non c'è mai vantaggio? #ArgentinaCroazia — Antonio (@twittolibero) December 13, 2022