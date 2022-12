“Niente finale”, Adani sotto accusa dopo Argentina-Croazia: cosa è successo

La telecronaca di Lele Adani scatena il pubblico sui social: la richiesta alla Rai è perentoria, cosa sta succedendo

Argentina in finale, trascinata da un Lionel Messi in formato ‘mondiale’ e da un Julian Alvarez sempre più implacabile goleador.

La Croazia è stata battuta 3-0 in un match che dopo il rigore trasformato proprio da Messi non ha avuto praticamente storia. L’albiceleste ha controllato il gioco e affondato il colpo quando ha trovato il varco giusto. Una prestazione che ha fatto esaltare in telecronaca Lele Adani, sempre molto appassionato quando commenta le Nazionali del Sudamerica. Questa volta, come spesso succede, è Lionel Messi a far andare su di giri il commentatore della Rai che davanti alle giocate della pulce non riesce a trattenersi.

Così tra un paragone con Maradona e qualche cammello dribblato, Adani si lascia andare anche a qualche frecciata a chi lo ha criticato per il suo modo di commentare le partite dell’Argentina. Critiche che in realtà hanno accompagnato anche la telecronaca odierna.

Adani nel mirino: non lo vogliono in finale

Immancabili le critiche social arrivate nei confronti di Lele Adani che ha commentato, al fianco di Bizzotto, la sfida tra Argentina e Croazia. Una partita che ha visto vincere i sudamericani con un’ottima prestazione di Messi.

L’ex difensore si è lasciato andare, esaltando la prestazione del numero 10 del Paris Saint-Germain e il suo atteggiamento non è andato giù a molti. Sui social spopola l’hashtag #Adaniout con la richiesta alla Rai di non affidare al commentatore anche la finale mondiale in programma domenica pomeriggio. Tra chi parla di eccessiva esaltazione, chi si limita a sperare in una telecronaca più obiettiva per la finale e chi tira in ballo anche il canone, Adani ancora una volta fa discutere.

Ecco alcuni tweet:

@RaiSport Noi paghiamo il canone. Abbiamo diritto ad una telecronaca professionale non fatta da un esaltato privo di fair play. #AdaniOut https://t.co/UoxKuSnwQN — Celeste Sebastiani (@Celli_Seba) December 13, 2022

Speriamo si possa vedere una finale dei Mondiali con altra telecronaca. @RaiSport decida #AdaniOut https://t.co/V7BTO5OYCU — Celeste Sebastiani (@Celli_Seba) December 13, 2022

#Adani mi fa odiare il gioco del calcio, Messi e l’Argentina..io capisco essere di parte, ma la #Rai non prende provvedimenti? Vergognoso #ArgentinaVsCroatia #AdaniOut — Stefano Grassi (@cecca_84) December 13, 2022