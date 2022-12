Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 12 dicembre 2022

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con uno speciale dedicato al Marocco, la grande sorpresa in Qatar: “Gli spacca Mondiale“. La squadra africana ha già fatto la storia, ma non vuole fermarsi e adesso ci crede. Di spalla, l’intervista a Scaroni: “Il mio Milan: Allo scudetto ci crediamo, ma la Champions vale di più” e “Scudetto, gli assi nella manica“, con Pogba e Ibrahimovic che si preparano a tornare per rilanciare Juventus e Milan.

Anche sul ‘Corriere dello Sport’, spazio alla sensazione del momento: “L’oro del Marocco“, in chiave di mercato: “Milan su Ziyech, Hakimi vuole l’Inter, Liverpool stregato da Amrabat“. Scalda i motori intanto il Napoli, che vince ancora in amichevole, per 3-1 contro il Crystal Palace: “Osi e Raspa, magie da scudetto”.

Su ‘Tuttosport’, il titolo principale è per le ultime di mercato in casa Juventus: “Allegri non molla Rabiot, ma vuole un terzino“. Il Torino è invece a caccia di un attaccante: “Toro: Nzola, la grana della clausola“. In alto, focus sugli ‘italiani’ ancora piuttosto numerosi impegnati al Mondiale: “Toh, la Serie A non fa così schifo“, con 13 calciatori nostrani tra le fila di Argentina, Croazia, Francia e Marocco.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 12 dicembre 2022

Anche in Spagna, occhi puntati sul Marocco e in particolare su un giocatore che può presto diventare un protagonista sul mercato: “Ounahi objetivo Barça“, titola il ‘Mundo Deportivo’. In Portogallo, invece, è il momento in cui volano gli stracci: Cristiano Ronaldo si congeda dalla nazionale con un messaggio toccante, ma senza citare l’allenatore nei ringraziamenti. “Cristiano Ronaldo ignora Fernando Santos“, è il titolo di ‘A Bola’.