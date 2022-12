Tutta la verità in diretta: “Decreto salvacalcio, ecco perché non c’entra”

L’onorevole Ylenja Lucaselli a Calciomercato.it in onda su Tv Play: “Il mio emendamento è in favore della celerità e dell’economia processuale”

A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, è intervenuto l’onorevole Ylenja Lucaselli a proposito dell’emendamento che da più parti viene visto come un assist a Lotito e al decreto salvacalcio (la rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi, ndr) per il quale il presidente della Lazio nonché senatore si sta adoperando molto.

“Non seguo il calcio e non conosco Lotito, ma il mio emendamento non c’entra nulla con il salvocalcio – ha subito precisato l’onorevole – Il tema della rateizzazione dei debiti vale per chiunque. Il mio emendamento fa riferimento solo al 2022, e fa sì che le aziende ricevano l’avviso per la rateizzazione”.

Dunque “non c’è nessuna rateizzazione nuova – sottolinea – e non prevede sconti sulle sanzioni previste per legge. L’unica cosa che prevede è la sospensione del procedimento penale, non uno scudo, che viene ripristinato nel momento in cui l’azienda non paga le prime due rate. E’ in favore della celerità e dell’economia processuale, molti tribunali sono oggi intasati da aziende alle prese con la rateizzazione”.

Lucaselli a Tv Play: “La manovra il primo piccolo passo verso il vero cambiamento”

“Dobbiamo credere in futuro migliore e stiamo lavorando per questo – ha evidenziato l’onorevole a Tv Play – La manovra si chiuderà nei tempi previsti dalla legge italiana e dalla comunità europea”.

“Questo è soltanto il primo piccolo passo verso il vero cambiamento che non può essere fatto in un mese. Un passo corretto, e da gennaio inizieremo a lavorare alle riforme strutturali”, ha concluso.