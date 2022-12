Allegri in allarme per Vlahovic: “Non sta bene”

La Juventus in ansia per le condizioni di Dusan Vlahovic: è arrivato l’ennesimo campanello d’allarme

La Juventus è pronta a ricominciare, il 4 gennaio in casa della Cremonese. La squadra di Allegri vuole ripartire da dove ha chiuso, una vittoria contro la Lazio che ha lasciato aperta una serie di vittorie decisamente importante.

Ora il livello di difficoltà, però, si alza sensibilmente per la pausa Mondiale ma soprattutto per la questione societaria. Nel frattempo i bianconeri scenderanno in campo già questo sabato per l’amichevole contro l’Arsenal. Sarà un test importante, per il prestigio ma anche per capire l’approccio mentale della squadra in questo momento così particolare e delicato. Da registrare, a gennaio, ci saranno pure le condizioni degli infortunati di lungo corso come Chiesa – che cresce – e ovviamente Pogba. Ma soprattutto dei reduci dal Mondiale, praticamente tutti tremendamente delusi. Danilo, Alex Sandro, Kostic e Vlahovic torneranno coi musi lunghi – soprattutto i brasiliani – alla Continassa. Compito di Allegri sarà quello di farli tornare subito con la testa concentrata alla Juventus.

“Vlahovic non sta bene”: l’allarme di Inzaghi

In particolare da valutare sarà Vlahovic, che con la Juventus non gioca addirittura da ottobre. Colpa della pubalgia, che lo ha frenato anche al Mondiale con la Serbia: il centravanti ha giocato poco, ha segnato un gol che però non è bastato. E ora i bianconeri temono di riaverlo con gli stessi problemi fisici. Lo stesso Pippo Inzaghi ne ha parlato a ‘Sky Sport’: “La Juve ha avuto fuori dei giocatori importanti ma ora può migliorare. Vlahovic è un attaccante forte, ma ha questo problema della pubalgia e lui è uno che deve stare bene fisicamente per fare la differenza. Ora non sta bene”. L’allarme sembra diffuso per il serbo, Allegri si è appoggiato a Kean e Milik, ma rischia di dover fare ancora a meno del suo attaccante principe. L’allenatore della Reggina ha toccato poi anche molti altri argomenti.

Come il fratello Simone: “Siamo sempre stati affiatati, i nostri giocatori ci hanno cresciuti bene. Lui ora ha più pressioni di me”. Simone che affronterà il Napoli alla ripresa: “Veder giocare questa squadra per noi allenatori è bello. Raspadori mi piace molto, è completo ma non lo vedo come prima punta da solo. Ma in generale mi piace tutto il Napoli, Spalletti ha creato un grande gruppo”. Un pensiero non poteva mancare anche su Cristiano Ronaldo: “Per noi è dura smettere. Per un allenatore non è facile gestirlo. A me hanno fatto smettere, per fortuna. Certi giocatori dovrebbero terminare la carriera ai massimi livelli“. In prestito dall’Inter, Superpippo sta allenando il giovane Fabbian, che sta facendo un grandissimo campionato: “Il nostro modo di giocare lo aiuta, con Menez che gli lascia spazi. Il suo procuratore mi ha sfinito ‘Se lo prendi ti darà soddisfazioni’. Da quando è arrivato non è mai uscito perchè è un grande lavoratore, come Pierozzi”.