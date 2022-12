Inzaghi elegge il suo erede e punta sul Napoli: “Fa gol in tutti i modi”

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, elegge il suo erede nel calcio italiano e punta sul Napoli: “Fa gol in tutti i modi”

L’avventura alla Reggina per Filippo Inzaghi sta procedendo nel migliore dei modi. I granata al momento infatti sono al secondo posto in classifica, dietro solo al Frosinone con quattro punti di distanza dai gialloblu. Con il suo arrivo in panchina la piazza calabrese si è infiammata e l’entusiasmo sembra essere stato trasmesso anche ai giocatori in campo.

Il campionato di Serie B è ovviamente ancora lungo, ma la Reggina si candida a essere una delle protagoniste per la promozione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ questa sera Inzaghi ha parlato dell’assenza di attaccanti in Italia e alla domanda su chi potesse essere attualmente il suo erede risponde: “Per me è un fatto generazionale. A me piace Immobile, in 5 anni ogni stagione fa più di 20 gol in Italia. È vero che in Nazionale ha fatto più fatica. Però fa gol in tutti i modi. È un attaccante completo, in Italia penso sia il migliore”.

Inzaghi punta sul Napoli e Raspadori: “Mi piace molto”

Tra meno di un mese tornerà in campo la Serie A e ovviamente la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto è il Napoli. I partenopei infatti al momento sono a più otto dal Milan secondo.

Anche Filippo Inzaghi punta sul Napoli e in particolare su Giacomo Raspadori, sul quale ai microfoni di ‘Sky Sport’ afferma: “Mi piace molto, mi sembra un bravo ragazzo. Non si lamenta mai. Nel Napoli mi piace molto che quando è tornato Osimhen lui e Simeone sono tornati al loro posto. Il singolo ti può far vincere qualche partita, il gruppo può fare tutto. Vedere come gioca il Napoli per noi allenatori è bello”. Parole importanti che elogiano la squadra di Spalletti e di conseguenza i complimenti arrivano anche al tecnico partenopeo. Vedremo se dalla ripresa fino a fine campionato il Napoli riuscirà a mantenere la vetta e se Inzaghi ci avrà visto lungo a puntare sulla squadra partenopea.