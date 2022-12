Inter, addio ai Boys. Dopo 53 anni la Curva Nord cambia pelle

Dopo una storia di oltre 50 anni, il gruppo ultrà più vecchio d’Italia sparisce per dare vita a un nuovo e unico tifo che possa coinvolgere anche l’area più moderata della curva nerazzurra

Anno nuovo, vita nuova. Per l’Inter dal 2023 sarà così, sul campo e sugli spalti. Sul campo perché il campionato riparte con la sfida forse al momento più importante per i nerazzurri, contro il Napoli il 4 gennaio. Sugli spalti perché non ci saranno più i Boys, nati nel 1969, il gruppo ultrà più vecchio d’Italia dopo lo scioglimento della Fossa dei Leoni milanisti del 1968.

Non ci saranno nemmeno Ultras, Viking, Brianza e Irriducibili. Ci sarà un solo unico gruppo, solo la Curva Nord Milano 1969 con uno striscione lungo 110 metri. Il motto? “Andare avanti, andare oltre, essere uniti”.

“L’inizio di una nuova era, un’unica bandiera che rappresenterà tutti noi e la nostra identità fin dalle origini” è ciò che si legge sul comunicato dei gruppi della curva interista. Effettivamente è così. I Boys, dagli anni 70, hanno segnato un’epoca. Durante gli anni di piombo con una connotazione politica di destra, che si è ammorbidita negli anni 80 quando i Boys sono diventati la casa dei “paninari”, un gruppo di giovani di destra ma non estremisti.

Finisce una storia durata più di 50 anni, per la precisione 53. Ma come e perché si è arrivati a questa decisione? Tutti i gruppi che fanno parte della Nord hanno approfittato della pausa campionato per riunirsi e hanno deciso di guardare al futuro e continuare a esprimere il tifo, la passione e l’amore per i colori nero e azzurro sotto un unico simbolo e un’unica bandiera con lo scopo di coinvolgere anche l’area più moderata della curva.

Vittorio Baiocchi, l’episodio che ha portato alla svolta

Un cambiamento radicale arrivato dopo l’assassinio di Vittorio Baiocchi, figura di riferimento della Curva Nord, e che archivia un pezzo di storia del mondo ultrà ma che è pronto a disegnarne e raccontarne un altro. Un mondo che finora è stato troppo influenzato dalla politica e dalle mode del momento, un mondo che spesso è stato protagonista di cronaca nera ma che ha fatto anche del bene con iniziative sociali e a favore dei bisognosi. Ora la Curva Nord si prepara, con un unico motto, a percorrere questa nuova strada dove le parole d’ordine sono “Andare avanti, andare oltre, essere uniti” e il fine ultimo quello di sostenere la propria squadra del cuore: l’Inter.