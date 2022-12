Allarme Mondiale: “E’ un rischio durante Francia-Marocco”

Le dichiarazioni del noto giornalista in vista delle semifinali dei Mondiali. Attenzioni puntate su Francia-Marocco

Non sono mancate le sorprese ai quarti di finale del Mondiale. Domani si ritornerà in campo con la prima semifinale. Di fronte ci saranno l‘Argentina di Lionel Messi, che ha sconfitto l’Olanda, e la sorprendente Croazia.

Durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay, Fabrizio Biasin ha parlato proprio della competizione che si sta svolgendo in Qatar. Il noto giornalista ha commentato quanto successo in occasione dei rigori, che ha visto trionfare Lautaro Martine e compagni: “La mia opinione va un po’ in contrasto con chi vorrebbe che fosse tutto bello e buono, non è bello quanto successo ai rigori, ma lo trovo normale, l’importante è che resti tutto in campo. La prossima volta provo a batterli io e faccio la pernacchia”.

Impossibile non parlare della sorpresa Marocco, che dovrà vedersela con la Francia: “Contro l’Inghilterra mi sono piaciuti più gli inglesi della Francia, sulla carta non c’è paragone ma come non c’era paragone tra il Marocco e le altre squadre eliminate. Per me il rapporto è 7 a 3, lascio qualche speranza al Marocco di farcela”.

Mondiali, rischio disordini: Biasin lancia l’allarme

In questo Mondiale il Marocco ha fatto parlare di se non solo in campo ma anche fuori. I suoi tifosi hanno creato disordine a Bruxelles. In Italia, invece, tutto è filato liscio: “Sarà una partita accesa per mille motivi – prosegue Biasin -, sia sul campo che fuori, il rischio è che ci sia qualche disordine”.

“A Parigi stanno cercando di prendere le giuste misure – sottolinea il giornalista -. A Milano si sono ammassati in diversi ma non hanno fatto nulla di più rispetto a quando magari festeggiano gli italiani, poi lo fanno a modo loro perché ogni popolo ha le sue tradizioni, ma non ho visto nulla di strano. Finchè si resta nella logica delle cose secondo me va bene, il problema non è qua a Milano, ma a Parigi credo, la speranza è che si resti nei giusti binari”.

L’intervento di Juan Branco che sta facendo discutere – “Ha detto quello che deve dire chi ha ben chiara la situazione. De Laurentiis ha detto di andarsi a vedere le puntate sulla FIFA di Netflix. Quelle quattro puntate ci raccontano una situazione terrificante, che toglie qualunque voglia di guardare il campo”.