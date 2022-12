Sfida totale a Juve e Inter: doppio affare a zero

Il Napoli sfida Juve e Inter a tutto campo: Giuntoli vuole un altro giocatore nel mirino di entrambe

Il Napoli continua a correre, anche in amichevole. La squadra di Spalletti ha vinto pure la seconda amichevole invernale e, dopo il 3-2 contro l’Antalyaspor segna altri tre gol al Crystal Palace. Tra l’altro in rimonta, visto che gli inglesi vanno in vantaggio con Zaha prima della rimonta firmata da Osimhen e Raspadori.

Per l’attaccante italiano il momento ì d’oro, vista l’ennesima doppietta. In Turchia è stato senza dubbio il protagonista assoluto, facendo ben sperare per la ripresa del campionato, col big match del 4 gennaio contro l’Inter. Gli azzurri vanno incontro al mercato di gennaio con grande fiducia e soprattutto poca necessità di intervenire. Qualcosa potrebbe succedere magari in uscita, con Demme verso la Salernitana, anche se va trovato l’accordo economico pure sull’ingaggio. In questo caso, non è escluso che Giuntoli decida di irrompere sul mercato facendo arrivare subito Frattesi e pagando al Sassuolo ben 25 milioni. Tra l’altro il ds del Napoli ha messo gli occhi pure su Lauriente, per cui cercherebbe di strappare già da subito un’opzione.

Juve e Inter, non solo Thuram: il Napoli ne punta un altro

A fare il punto sulla questione Napoli è ‘Tuttosport’, con altri giocatori nel mirino che si intrecciano in maniera importante con Juventus, Inter e Milan. Non a caso, il nome che si starebbe facendo avanti a Castelvolturno è quello di Marcus Thuram, accostato da mesi ai nerazzurri, soprattutto adesso che è in scadenza, ma anche ai bianconeri.

Il francese potrebbe essere l’erede di Lozano, che va verso l’addio. Giuntoli però starebbe cominciando già a pensare al peggio in estate, ovvero un’eventuale sostituzione sia di Osimhen che di Kim. Sono i due giocatori, attualmente, per cui il Napoli potrebbe ricevere offerte altissime.

Tra le idee per il dopo-Osi ci sarebbe Benjamin Sesko del Salisburgo che a luglio tornerà però al Lipsia dal prestito in Austria. È uno dei talenti più importanti del panorama internazionale, ha un fisico imponente abbinato però a qualità e velocità. Al posto del coreano, invece, l’idea conduce a Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht Francoforte, che affronterà proprio il Napoli agli ottavi di Champions. È un classe ’99 e soprattutto si libererà a zero in estate: uno status che negli ultimi mesi gli ha fatto arrivare diversi sondaggi. Anche dall’Italia: Juventus in primis, ma anche Milan, Inter e Roma hanno messo gli occhi su di lui. Ma per il francese rischia di scatenarsi un’asta che può coinvolgere anche club esteri, in primis le inglesi (Newcastle e Tottenham).