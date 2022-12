Ora parla il presidente: come stanno le cose per il rinnovo di Leao

Il Milan è al bivio per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Del suo rinnovo con il club rossonero ne ha parlato il presidente Paolo Scaroni

Se si pensa al Milan, quello dello scudetto, quello degli ultimi due anni, quello dei ribaltamenti di fronte e delle discese storiche, non si può che pensare a Rafael Leao.

L’attaccante portoghese ha avuto un’evoluzione meravigliosa nel suo percorso in rossonero: dal ragazzino dalle potenzialità mostruose, oggi è diventato una certezza su cui contare, come si può contare su un talento purissimo che mette le sue caratteristiche anche al servizio della squadra e affina le sue doti. Leao è un vero simbolo di questo Milan, molto più rispetto a quanto non lo fosse nel Portogallo di Fernando Santos, con cui comunque ha fatto decisamente bene quando è stato chiamato in causa. E mettendo anche il suo marchio realizzativo, nonostante abbia giocato solo degli spezzoni. Ora, però, il percorso al Mondiale è finito e si torna al Milan, che per lui vuol dire casa. Ma con lo spauracchio del rinnovo di contratto che sta diventando sempre più un problema, visto che non è ancora arrivata la fumata bianca.

Leao e il rinnovo: il pensiero del presidente Scaroni

La situazione ve l’abbiamo descritta nelle scorse settimane, sottolineando le difficoltà che resistono prima della firma dell’attaccante.

Nelle ultime ore, però, ne ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mi dicono che a Milano e nel Milan si trovi molto bene, che è motivato. So che Maldini sta trattando e per quanto ho appena detto se tratta lui, sono tranquillo“. Insomma, i rossoneri sono sereni e con la voglia di chiudere in tempi relativamente brevi: vedremo se questa sarà la volta giusta.