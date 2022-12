Milan, il timore ora è realtà: il Chelsea chiude a gennaio

Uno degli scenari temuti dalla dirigenza rossonera potrebbe verificarsi nelle prossime settimane: il Chelsea adesso vuole chiudere

Il Mondiale sta entrando nella sua fase finale, domenica avremo la nazionale campione del mondo. Intanto, i club si apprestano a tornare in campo per la seconda parte di stagione e a gennaio anche il mercato tornerà ad essere protagonista. In casa Milan, lo spauracchio si chiama Chelsea.

La dirigenza meneghina è ancora impegnato con le trattative per il rinnovo di Rafael Leao, uscito dal Mondiale col suo Portogallo, dove non ha potuto ricoprire un ruolo da protagonista a causa delle scelte del CT Fernando Santos. Senza un accordo, da gennaio il numero ’17’ rossonero potrà essere libero di accordarsi con un nuovo club in vista della prossima stagione. Tra i club interessati a Leao si presenta anche il Chelsea, ma i londinesi potrebbero intralciare i piani di Maldini e Massara anche nel mercato in entrato.

Calciomercato Milan, Moukoko si allontana | Il Chelsea chiude a gennaio

Uno dei talenti più intriganti sul panorama europeo è Youssoufa Moukoko, classe 2004 di proprietà del Borussia Dortmund che ha già partecipato al Mondiale con la Germania di Hansi Flick.

Come vi avevamo raccontato anche su queste pagine, in Serie A sono Milan, Inter e Juventus i tre club più interessati al giovane prodigio del Dortmund. I rossoneri, in particolare, negli ultimi anni hanno dimostrato di puntare sui giovani e di saperli valorizzare nel migliore dei modi. Un profilo come quello di Moukoko, indubbiamente, potrebbe fare al caso di Stefano Pioli. Le brutte notizie, però, arrivano dall’Inghilterra nella giornata di oggi.

Secondo quanto rivelato da ‘The Athletic’, il Chelsea starebbe spingendo con il Borussia Dortmund per chiudere l’affare Moukoko già nel mercato di gennaio. L’accordo non sarebbe trovato, ma i dialoghi starebbero entrando in una fase piuttosto avanzata, con Armando Broja che potrebbe anche essere inserito nell’operazione. Le possibilità che Moukoko possa vivere la sua seconda avventura professionale in Premier League crescono sempre di più col passare delle settimane. Ancora una volta, la Serie A rischia di rimanere indietro ed essere snobbata da quelli che possono essere i protagonisti del calcio di domani.