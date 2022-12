Maldini sfida la Juve: un flop del Mondiale per gennaio

Il Milan mette gli occhi su una delle delusioni del Mondiale ancora in corso: può soffiarlo a Conte

Tra le delusioni principali del Mondiale non può che esserci sicuramente la Spagna. L’esordio roboante contro la Costa Rica con il 7-0 nettissimo aveva fatto pensare all’inizio di qualcosa di magico. Soprattutto perché la squadra di Luis Enrique ha fatto un calcio da sogno, esaltato da tutti. E con calciatori sulla carta inferiori rispetto ai campioni di Francia o Brasile.

A questo si aggiungeva l’alone quasi di ‘santità’ attorno a Luis Enrique, soprattutto per quanto riguarda l’uomo e il personaggio amato universalmente. Il pareggio con la Germania, con una prestazione comunque positiva, è stato invece l’inizio della fine e la goleada iniziale è rimasta l’unica vittoria del Mondiale spagnolo. Prima il ko contro il Giappone, con tanto di secondo posto nel girone, rischiando pure di essere eliminata per alcuni minuti. Poi la disfatta col Marocco, vera sorpresa di questo torneo, ancora ai rigori. Una eliminazione agli ottavi che ha portato poi anche all’addio dello stesso Luis Enrique. Una vera e propria disfatta per la Spagna e per i suoi giocatori, molto criticati e uno in particolare. Che tra l’altro è in orbita Serie A.

Milan, dalla Spagna: c’è Ferran Torres per gennaio

Si tratta di Ferran Torres, sommerso dalle polemiche per un botta e risposta con la stampa spagnola. Il giocatore del Barcellona è infatti fidanzato con la figlia di Luis Enrique (che aveva anche scherzato su questo fatto) e alcuni hanno storto il naso dicendo che fosse proprio questo il motivo della sua presenza in squadra. E Torres ha risposto accusando la stampa di remare contro la nazionale, scatenando a sua volta le repliche di alcuni giornalisti. Anche il futuro al Barcellona di Ferran non è comunque stabile, perché da intoccabile di Xavi è diventato una riserva.

Il tecnico blaugrana ormai non lo considera più granché e il club ha bisogno di cedere e incassare. Per questo Torres è sacrificabile e vorrebbero sbarazzarsene già a gennaio. Tra le possibilità c’è un ritorno in Premier League, con Arsenal e Tottenham interessate. E la Juventus viene accostata all’attaccante da diverso tempo, già prima del trasferimento al Manchester City. Secondo ‘miotraliga.com’, però, anche il Milan starebbe sondando l’ipotesi di portare lo spagnolo a San Siro. A Pioli manca oggettivamente qualcosa in attacco, Ziyech non è semplice da raggiungere per i costi e Ferran Torres potrebbe essere un’idea da non scartare.