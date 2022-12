Una panchina per Luis Enrique, c’è già la data

Luis Enrique a tutto campo in una diretta Twitch con lo streamer spagnolo Ibai: c’è anche spazio per il futuro e l’approdo all’Atletico

Luis Enrique è da qualche giorno disoccupato. La sconfitta ai calci di rigore contro il Marocco della Spagna gli è costata la panchina. La Federcalcio ha optato per terminare in anticipo il contratto in scadenza a fine anno, affidando le Furie Rosse a De La Fuente che oggi è stato presentato ufficialmente.

Nello stesso giorno, l’ormai ex ct è stato ospite del canale Twitch dello streamer spagnolo Ibai e ha parlato a tutto campo. Dalla rassegna iridata alle critiche dei tifosi, passando inevitabilmente per il suo futuro e per le voci sull’Atletico Madrid. Prima del futuro c’è però il passato con le scelte fatte per i 26 calciatori portati in Qatar. Su venticinque punterebbe ancora con un’unica eccezione: “Dei 26 calciatori che ho portato ai Mondiali, ne lascerei uno fuori e ne prenderei un altro. Ora posso dirlo, anche se non dirò chi avrei voluto e chi non avrei portato. Ce ne sono uno che avrei voluto convocare e un altro che non era quello che mi aspettavo”. Sui due nomi resta il mistero perché Luis Enrique precisa di non voler dire a chi si riferisce. Dalla Spagna al futuro con le voci sull’Atletico Madrid: “Mi devono voler bene…. ad oggi non ho ricevuto nessuna offerta”.

Tra Nazionale e club: Luis Enrique spiega la differenza

Luis Enrique, accostato anche alla Juventus, sul futuro preferisce non sbilanciarsi, anche se non mancano gli interessamenti.

Intanto lui parla e spiega la differenza tra allenare un club e una Nazionale: “In Nazionale scegli i giocatori, in un club no. Devi adattarti a quello che hai. I risultati diranno se hai reso migliore la squadra. L’obiettivo è che seguano la tua idea”.

Infine, Luis Enrique svela quando tornerà in panchina: “Voglio continuare ad allenare in un club per sviluppare quello che ho fatto in Nazionale. È stato un sogno. Questa tappa è finita. Aspetterò l’inizio della prossima stagione“.