La Juve è lontana: cala il prezzo e vola in Inghilterra

Il calciatore, che ha una valutazione sui 60 milioni di euro, è pronto a giocare in Premier League. C’è l’Arsenal

Il popolo ucraino continua a vivere sotto le bombe per via dell’invasione russa. Nonostante mille difficoltà il pallone è tornato a rotolare. Il calcio è chiaramente cambiato, i tanti stranieri, che si vedevano nei migliori club oggi non ci sono più.

Anche lo Shakhtar Donetsk che si è sempre affidato a tanti brasiliani ha una rosa con molti ragazzi ucraini. La squadra di Igor Jovićević è riuscita comunque a fare un ottimo cammino in Champions League, sfiorando la qualificazione agli ottavi di finale. Ora continuerà il suo percorso in Europa League.

A guidare la squadra in campionato e soprattutto in Champions è stato Mykhaylo Mudryk, vera stella del calcio ucraino. L’attaccante classe 2001 si è messo in mostra nelle sei partite europee, andando a segno contro il Lipsia e due volte contro il Celtic. In Prem’er-Liha sono addirittura sette i centri, con sei assist, in dodici partite.

Le prestazioni di Mudryk non sono chiaramente passate inosservate. I grandi club di tutta Europa lo vogliono. Gioca prevalentemente a sinistra ma può agire anche da ala destra. Il 21enne di Krasnograd è finito sul taccuino anche dei club italiani. E’ stato un pensiero del Milan e soprattutto della Juventus, che ha sondato il terreno con lo Shakhtar.

Calciomercato Juventus, Mudryk verso l’Inghilterra

Mudryk, però, sembra destinato a volare in Inghilterra. Il prezzo fissato dagli ucraini non appare più alla portata per le nostre squadre. Carlo Nicolini, vice del direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, lo scorso ottobre, ai microfoni di Calciomercato.it su TVPLAY, aveva ammesso che per Mudryk servirebbero più di 100 milioni.

Anche Ben Jacobs, di ‘CBS Sports’, conferma questa versione, aggiungendo che Darijo Srna ai suoi microfoni ha affermato che serviranno “molti soldi”. E’ presumibile, però, che gli ucraini si ‘accontentino’ di una cifra di poco superiore ai 60 milioni di euro.

Lo Shakhtar non ha problemi economici ed è molto probabile che Mudryk cambi squadra solamente in estate. In prima fila ci sarebbe l’Arsenal, che non ha presentato un’offerta ufficiale, ma è pronto a farlo per sbarazzarsi della concorrenza.