La Juventus si convince: Rabiot via subito, già scelto il sostituto

Per la Juventus potrebbe esserci un addio importante a gennaio: hanno già scelto anche il sostituto

Adrien Rabiot via subito. Il centrocampista francese già nel mercato di gennaio potrebbe lasciare la Juventus. In scadenza di contratto a fine stagione, l’ex Paris Saint-Germain è un pupillo di Allegri che è stato capace di esaltare le sue caratteristiche.

Questo però, almeno fino ad ora, non è bastato per arrivare al rinnovo di contratto, complice anche un ingaggio decisamente elevato e richieste che non sono da meno. Con queste premesse, immaginare un Rabiot in bianconero oltre il 30 giugno 2023 è difficile, ma l’addio potrebbe essere anticipato. Questo perché, oltre alle buone prestazioni offerte con la Juventus, anche al Mondiale il centrocampista di Saint-Maurice sta facendo bene. Così non sorprenderebbe se a gennaio arrivasse qualche club pronto a presentare un’offerta alla Juve per accaparrarsi il 27enne prima del tempo, anticipando così la concorrenza.

Qualche società inglese potrebbe avere gli argomenti economici giusti per convincere il calciatore e la Juventus a dire sì già a gennaio. Del resto lo stesso Rabiot, prima dei quarti di finale contro l’Inghilterra, aveva parlato del desiderio di giocare in Premier League: sogno che potrebbe presto essere esaudito.

Calciomercato Juventus, scelto il sostituto di Rabiot

Dovesse arrivare una offerta congrua, la Juventus potrebbe dare il via libera alla cessione già a gennaio di Rabiot, nonostante l’apprezzamento di Allegri per il calciatore. Un sì che arriverebbe per evitare di perdere a zero il francese e incassare un piccolo tesoretto che nel particolare momento vissuto dalla società piemontese sarebbe importante.

Il sì all’addio di Rabiot a gennaio potrebbe essere agevolato da un arrivo, senza grande esborso economico, a centrocampo. Il nome giusto potrebbe essere quello di Renato Sanches. Il portoghese è stato acquistato dal Paris Saint-Germain ma nella squadra di Galtier non sta trovando molto spazio. Uno scarso minutaggio che lo potrebbe spingere lontano da Parigi e la Juventus, che già lo aveva seguito in passato, potrebbe provarci.

Via Rabiot, i bianconeri potrebbero provare a portare in Italia Renato Sanches con la formula del prestito, rimandando poi all’estate qualsiasi discorso su un eventuale riscatto. Una idea che potrebbe piacere anche al Psg, visto l’affollamento a centrocampo. Una possibilità da tenere in considerazione: con l’offerta giusta, la cessione di Rabiot non è utopia e il sostituto può essere Renato Sanches.