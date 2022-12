Allegri stravede per lui, la Juve ne sacrifica tre: ecco la stella della Premier

La Juventus avrebbe messo gli occhi su una stella della Premier League che piace ad Allegri: ha rifiutato il rinnovo

La Juventus è concentrata sul campo in vista della ripresa del campionato. Almeno ci prova, visto il caos di queste ultime settimane a livello societario con i relativi ribaltoni. Una vicenda che non è ancora chiusa e anzi è destinata a trascinarsi per mesi. In questo dovrà essere bravissimo Massimiliano Allegri, isolare la squadra e proseguire la striscia vincente che ha permesso ai bianconeri di arrivare al terzo posto.

La distanza dal Napoli è ancora enorme, ma la Juve non è nuova a certe rimonte e con l’anno nuovo recupererà anche diversi giocatori. In primis Pogba, poi Chiesa che ovviamente è migliorato fisicamente, poi Di Maria ‘liberato’ dal peso Mondiale. A Federico Cherubini va invece il compito di provare a puntellare magari la rosa. Difficile che questo accada già a gennaio, ma rinforzi in difesa necessitano. E qualcuno potrebbe anche salutare. Con le indagini e l’inchiesta in corso, i dirigenti della Juve devono vivere alla giornata, ma sul mercato la testa è proiettata comunque anche all’estate. Ci sono tante scadenza di contratto in uscita, da Alex Sandro a Rabiot e Cuadrado, ma anche tante possibilità in entrata. A zero sì, ma non solo.

Suggestione Mount: la Juve ne vende tre

Per gennaio si studiano soprattutto terzini destri in grado di dare respiro a Cuadrado. Karsdorp – che oggi incontra Mourinho a Trigoria –, Odriozola, Bellerin (entrambi accostati pure alla Roma ma anche Maehle. Una soluzione in ogni caso temporanea, prima di fiondarsi su una chance a zero in estate, da Grimaldo a Bensebaini o Guerreiro. Anche a centrocampo, però, la Juventus dovrà rinforzarsi. Come riportato dai colleghi di ‘calciomercatoweb.it’, nel mirino di Allegri sarebbe finito Mason Mount. Stellina del Chelsea e della nazionale inglese, sarebbe l’ideale per garantire un salto di qualità a livello tecnico. Il numero 19 dei Blues può giocare dappertutto, mezzala ma anche trequartista o esterno d’attacco. Per dare l’assalto al quasi 24enne, i bianconeri sono pronti a fare tre sacrifici: non riscattare Paredes, rinunciare a Rabiot e cedere McKennie.

Questi tre addii sommati permetterebbero di risparmiare un bel gruzzoletto, tra cartellini e soprattutto ingaggi. Una indiscrezione rilanciata anche in Inghilterra dal ‘Daily Mail’, che sottolinea come Mount abbia scadenza 2024 e che ha rifiutato di recente una proposta di rinnovo del Chelsea. Un’offerta che si stagliava sulle 200mila sterline a settimana, più del doppio dello stipendio attuale (uno dei più bassi). L’inglese non ha quindi ancora prolungato, una situazione che ha alimentato dubbi e voci sul suo futuro. Allegri è un suo estimatore, un’avventura in Serie A potrebbe stuzzicarlo. Anche sulla scia di altri calciatori inglesi che tanto bene stanno facendo in Italia. Al momento, comunque, si tratta di suggestioni.