La mossa della Juventus: uno a gennaio, l’altro a giugno

Nonostante le recenti difficoltà, la Juventus potrebbe tornare in corsa per Milinkovic-Savic: la doppia mossa bianconera

Era uno dei giocatori più attesi, ai Mondiali in Qatar, dal punto di vista tecnico e in una ottica di mercato. Da questo punto di vista, però, Sergej Milinkovic-Savic non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, abbandonando la manifestazione già al primo turno con la Serbia.

Un solo lampo dei suoi, quello del gol realizzato contro il Camerun, per il resto si è visto poco. Se Lotito sperava in una impennata clamorosa della sua valutazione, sarà rimasto probabilmente deluso. La Lazio intanto si prepara a riabbracciarlo, per vivere insieme una seconda parte di stagione da protagonisti, ma verrà presto il momento di parlare anche del futuro. Con un contratto in scadenza nel 2024 da provare a rinnovare, per non dover essere, di fatto, obbligati ad ascoltare offerte in vista dell’estate. Le estimatrici per il centrocampista, comunque, non mancano. E continua a pensarci anche la Juventus. Il club bianconero, qualche settimana fa, veniva addirittura accreditato di un possibile tentativo a gennaio. Scenari cambiati radicalmente per via dei recenti sviluppi che hanno riguardato il club piemontese. La rifondazione societaria e l’attesa per le risultanze delle inchieste della giustizia ordinaria e sportiva fanno sì che la Juventus, a gennaio, dovrà tenere il basso profilo. Ma in vista dell’estate, specialmente se Milinkovic non dovesse rinnovare, i torinesi potrebbero rifarsi sotto, provando a mettere da subito i presupposti con un ‘acconto’ a favore dei capitolini.

Juventus, Luca Pellegrini per arrivare a Milinkovic-Savic: gli scenari

Il nome che balla tra le parti è quello di Luca Pellegrini, profilo che interessa molto alla Lazio. I biancocelesti hanno necessità di mettere le mani su un terzino sinistro, dato che in questa prima parte di stagione, in quella zona di campo, Sarri ha potuto contare soltanto su Marusic.

Calciomercato.it ha raccontato dell’incontro di Pellegrini con il suo agente, Enzo Raiola, per provare a definire l’intreccio tra Eintracht, Lazio e Juventus. Per il suo approdo in biancoceleste, servirebbe l’ok del club tedesco, al quale è in prestito secco. Il nome di Pellegrini, che la Juventus valuta 7-8 milioni di euro, potrebbe essere un ‘acconto’ in vista di un nuovo assalto a Milinkovic-Savic. Ma per il momento, il laterale bianconero in prestito in Germania interessa alla Lazio, ma non è la primissima scelta. Il preferito di Sarri sarebbe Parisi, per il quale però la concorrenza è troppa e le richieste dell’Empoli sono elevate. Una alternativa, potrebbe essere Valeri della Cremonese.