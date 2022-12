Incubo finito grazie alla Juve: scelto l’erede di Cuadrado

Il club bianconero sta già preparando l’eredità dell’esterno colombiano, arrivato al suo ultimo anno di contratto a Torino

Sta per giungere al definitivo capolinea la lunghissima avventura di Juan Cuadrado in maglia Juventus. Il laterale destro, dopo aver firmato il prolungamento nella passata stagione, dovrebbe lasciare il prossimo 30 giugno 2023 per la scadenza del contratto.

A 34 anni, in ogni caso, l’esterno colombiano potrebbe diventare una pedina di lusso sul mercato dei parametri zero. Un calciatore di grande talento che, al netto del calo fisiologico registrato nelle ultime due annate, può tornare assolutamente utile per tante realtà. Tra queste, ad esempio, in passato si è discusso di un possibile interesse da parte dell’Inter. Un’operazione che potrebbe decollare qualora arrivassero delle offerte importanti in uscita per Denzel Dumfries.

Allo stesso tempo, la Juventus avrà la necessità di rimpiazzare l’addio a costo zero di Cuadrado. Al momento il club bianconero sta avanzando diverse richieste per sondare il mercato dei terzini destri. Non è escluso che la dirigenza possa addirittura anticipare a gennaio l’investimento programmato per la prossima estate, cogliendo eventuali opportunità in vetrina nella prossima finestra invernale.

Calciomercato Juve, scelto Karsordp in uscita dalla Roma

Tra i vari nomi accostati di recente alla Juve, desta grande curiosità quello di Rick Karsdorp. Il terzino olandese, separato in casa alla Roma dopo la rottura dello scorso mese con José Mourinho, è già stato messo in vendita dalla dirigenza.

Il club giallorosso non ha però alcuna intenzione di svendere il calciatore e lo lascerà partire a fronte di un’offerta congrua al valore del suo cartellino che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale telegram di Calciomercato.it, Karsdorp è stato il più votato dai tifosi bianconeri con il 36% come miglior profilo su cui puntare al posto di Cuadrado.

Alle spalle dell’olandese si è posizionato un altro calciatore che milita nel campionato italiano e che rappresenta un’opzione per i bianconeri: Joakim Maelhe dell’Atalanta, secondo al 30%. A chiudere la classifica Alvaro Odriozola (18%) – ex Fiorentina e in uscita dal Real Madrid – ed Hector Bellerin (14%), già in uscita dal Barcellona dopo pochi mesi dall’approdo in Catalogna.