Vola in MLS dopo il flop Mondiale: la Juve si arrende

Il forte attaccante avrebbe già deciso la sua prossima destinazione dopo l’ennesima esperienza negativa degli ultimi tempi

Brutte notizie per la Juventus in arrivo dalla Francia. Uno dei campioni più attesi dell’ultimo Mondiale di Qatar 2022, infatti, dopo aver deluso le grandi aspettative nei suoi confronti con prestazioni non sufficienti, starebbe riflettendo seriamente sul suo futuro.

Sebbene le numerose richieste dall’Europa, l’attaccante potrebbe decidere di approdare in una realtà affascinate come quella della Major League Soccer negli Stati Uniti. Il calciatore in questione è Eden Hazard, aspramente criticato soprattutto in patria per il Mondiale sottotono giocato con il colori del Belgio. Un’esperienza che forse potrebbe allontanarlo definitivamente non solo dal Real Madrid, ma anche dal calcio ad altissimi livelli.

Si è discusso parecchio negli ultimi anni sul suo stato di forma spesso non all’altezza. Da quando poi è approdato nella capitale spagnola, va detto che non si è più rivisto il miglior Hazard invece apprezzato negli anni trascorsi a Londra con la maglia del Chelsea. Un talento che non si è più ritrovato e che, dopo il flop di Qatar, avrebbe iniziato delle serie riflessioni su quello che sarà il suo futuro nel mondo del calcio.

Calciomercato Juve, addio Hazard: si scalda l’ipotesi MLS

Secondo quanto riportato in Francia da ‘L’Equipe’, la MLS potrebbe essere un’ipotesi molto realistica per quanto riguarda l’esterno belga.

Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti negli ultimi mesi da top club europei, tra cui Milan e soprattutto Juventus, gli ultimi risvolti avrebbero convinto Hazard ad aprire ad un campionato forse meno competitivo ma sicuramente affascinante come quello statunitense. L’attaccante sarebbe attratto dall’idea e lo stesso Real Madrid, a conoscenza delle difficoltà vissute dal ragazzo, farebbe di tutto pur di semplificare le pratiche per l’addio.

Il vero grande ostacolo da superare, piuttosto, riguarda l’ingaggio ‘galattico’ percepito dall’esterno belga a Madrid. Uno stipendio da 30 milioni di euro lordi che potrebbe comprensibilmente far paura a qualsiasi club, anche alle più ricche proprietà statunitensi. Come già avvenuto per Bale, però, il Real Madrid potrebbe eventualmente andare incontro alle necessità di tutte le parti in causa, intervenendo con un importante contributo economico sul prossimo contratto di Hazard.