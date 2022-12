“Illogico” il calciomercato della Juve a gennaio

La Juventus è impegnata a difendersi dalle accuse che le sono piovute addosso, ma il calciomercato di gennaio si avvicina

I Mondiali, che sono in corso di svolgimento in Qatar, vivranno nei prossimi giorni le due semifinali che decreteranno le finaliste. In campo andranno la sorpresa Marocco contro la Francia e l’Argentina di Leo Messi che affronterà la Croazia di Luka Modric.

Il 18 dicembre prossimo, poi, ci sarà l’atto finale di questa competizione prima del rompete le righe per le festività natalizie. L’Italia di Roberto Mancini, com’è noto, non si è qualificata e le società del Belpaese si sono già messe in moto con largo anticipo per non farsi trovare impreparate alla, ormai imminente, sessione invernale del calciomercato. Tra queste, anche la Juventus che, nel frattempo, vive una situazione difficile vista l’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino, denominata ‘Prisma’, che ha portato alle dimissioni di tutto il consiglio d’amministrazione, col presidente Andrea Agnelli in testa. Mentre la Figc, come raccontato dalla nostra redazione, è pronta ad aprire il nuovo filone d’inchiesta.

La Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla il club bianconero, ha confermato il direttore sportivo Federico Cherubini, mentre l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene è chiamato a traghettare la società fino al prossimo consiglio d’amministrazione. In questo contesto, dunque, appare complicato pensare ad una Juventus attiva sul mercato invernale, come invece successo lo scorso anno quando arrivarono a Torino Dusan Vlahovic dalla Fiorentina e Denis Zakaria dal Borussia Moenchengladbach. L’allenatore Massimiliano Allegri ha necessità di avere a disposizione un esterno destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado e i nomi che circolano sono diversi: da Odriozola a Karsdorp passando per Malo Gusto e Joakim Maehle.

“Sarebbe illogico”: mercato della Juve blastato

Sulla questione è intervenuto, senza mezzi termini, il giornalista Mario Mattioli: “La Juve in questo momento deve lavorare sottotraccia, per ovvie ragioni – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Non ha una struttura definita per la direzione sportiva, anche se Cherubini è rimasto, ma avrà bisogno di un supporto. Sono molto dubbioso sul fatto che la Juve possa completare operazioni importanti a gennaio. La conseguenza di quello che è successo nelle scorse settimane è che il mercato non potrà essere sovvenzionato. Sarebbe quasi illogico”.