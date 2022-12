Conte bis nella prossima stagione: programmato l’incontro per la firma

Il futuro di Antonio Conte potrebbe decidersi nel giro di poche settimane: c’è l’incontro per la prossima stagione

Il tanto discusso Mondiale in Qatar sta per volgere al termine, poi riprenderà la lunga stagione dei club e si aprirà anche il calciomercato: tra i tanti temi aperti in vista della prossima stagione, c’è anche il futuro di Antonio Conte.

Il tecnico salentino è legato al Tottenham da un contratto fino al prossimo 30 giugno e, al momento, potrebbe iniziare ad accordarsi con un nuovo club già dal primo di febbraio. Per il suo futuro si è parlato a lungo anche di un possibile ritorno alla Juventus, ora impegnata con le vicende giudiziarie. Come raccontato su queste pagine, la FIGC è pronta ad aprire un nuovo filone d’indagine legata all’Inchiesta Prisma e John Elkann dovrà decidere quali saranno gli assetti societari della Juve che verrà. Intanto, fissato l’incontro per il futuro di Antonio Conte.



Calciomercato Juventus, attenzione a Conte | Incontro col Tottenham per il rinnovo

Il futuro di Antonio Conte, a quasi sei mesi dalla scadenza del suo contratto, è ancora tutto da definire. In queste ultime ore, arrivano notizie molto rilevanti dall’Inghilterra.

Secondo quanto rivelato da ‘The Athletic’, il Tottenham sarebbe pronto ad incontrare a breve Antonio Conte per proporgli un accordo a lungo termine per il rinnovo di contratto. Sempre secondo il tabloid inglese i primi dialoghi sul rinnovo e sulle strategie di mercato per gennaio dovrebbero iniziare nella giornata di oggi, mentre gli incontri fissati prima dell’inizio del Mondiale non sono avvenuti a causa dei molteplici impegni di Fabio Paratici.

L’intreccio con Massimiliano Allegri, il cui futuro in vista della prossima stagione resta incerto a causa dei grandi cambiamenti subiti dalla Juventus a livello societario, tiene ancora banco. Le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte a Torino non si placano e, al momento, non possono ancora essere del tutto smentite. Questo cambio di passo che arriva dall’Inghilterra, però, è molto importante: se il Tottenham dovesse riuscire a convincere il tecnico salentino, allora per Allegri si potrebbe prospettare un’estate più serena. London calling, vedremo se Conte risponderà.