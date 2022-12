La Juventus esulta, torna a gennaio

Può tornare a gennaio, buone notizie per la Juventus tra campo e calciomercato: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Prosegue la preparazione della Juventus di Massimiliano Allegri, in attesa del rientro di tutti i Nazionali verso la ripresa del campionato fissata per inizio gennaio.

Parallelamente al campo, tiene sempre banco l’inchiesta della Procura di Torino e il calciomercato. Dalla questione rinnovi alla situazione dei calciatori attualmente in prestito, Zakaria e Arthur su tutti. Il centrocampista brasiliano, in particolare, ha di fatto saltato l’intera prima parte di stagione con il Liverpool per infortunio: “La scorsa settimana non è stata delle migliori per me… Purtroppo, come sapete, uno sfortunato infortunio alla coscia sinistra mi terrà fuori dai giochi per un po’. Arriva proprio nel momento in cui, dopo un enorme sforzo e tanto duro lavoro, ero pronto per affermarmi nella mia nuova squadra e determinato a lottare per il mio sogno di giocare ai Mondiali”.

Arthur sui social ha aggiunto: “È giunto il momento per me di tenere la testa alta e unire le forze con la mia famiglia e fare tutto ciò di cui ho bisogno con la mia squadra per assicurarmi di tornare più forte il prima possibile. Nessun ostacolo mi impedirà di progredire nella mia carriera e ho una grande ambizione di mostrare cosa posso fare in campo. Nel frattempo continuerò a sostenere i miei compagni di squadra del Liverpool. Grazie per tutti i messaggi di supporto!”. Dall’Inghilterra arrivano importanti novità sulle condizioni dell’ex Barcellona.

Calciomercato Juventus, Arthur anticipa il rientro: può tornare in campo per convincere il Liverpool

In seguito al lungo infortunio, il futuro di Arthur era dato ormai per certo con il rientro a Torino al termine della stagione. Tuttavia, le cose potrebbero ancora cambiare nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, il brasiliano sta bruciando le tappe e potrebbe tornare a disposizione di Klopp già a gennaio. Una buona notizia anche per la Juventus, che spera in una svolta tra Arthur e il Liverpool per la sua permanenza ai ‘Reds’. Il diritto di riscatto da parte del club inglese è stato fissato a ben 37,5 milioni di euro. Staremo a vedere.