Calciomercato Juventus, intrigo Rabiot: spunta il doppio no

Il nome di Adrien Rabiot è uno dei dossier più caldi di mercato per la Juventus: gli scenari sul centrocampista francese

Il 2022 di Adrien Rabiot, soprattutto nella seconda parte, si è divertito a sconfessare tutti i pronostici. In estate, il francese era un esubero, peraltro difficile da piazzare, per la Juventus. Rimasto per mancanza di alternative, il centrocampista ha poi risalito prepotentemente posizioni, fino a diventare indispensabile per Allegri.

Un Rabiot che a suon di prestazioni convincenti si è preso sulle spalle il centrocampo della Juventus e che si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche al Mondiale in Qatar. Dopodomani, andrà a caccia della finale, con la Francia, contro il Marocco. A torneo concluso, a Torino lo aspettano per la seconda parte della stagione. Anche se, in chiave di mercato, la volontà della società potrebbe evolversi in maniera particolare.

Juventus, scelta fatta per Rabiot: ma Allegri (e non solo) si oppone

La situazione è nota: il contratto del giocatore è in scadenza a giugno, al momento le pretese dell’entourage di Rabiot, mamma Veronique in primis, sembrano escludere la possibilità di un rinnovo. Ed ecco perché l’addio è l’ipotesi più probabile. A fine stagione, ma forse anche prima.

Infatti, il club starebbe valutando la possibilità di una cessione a gennaio, per cercare di monetizzare dal suo addio. La Juventus sarebbe pronta ad accontentarsi di una cifra di circa 10 milioni di euro. Ma al momento appare difficile ipotizzare i saluti nella sessione invernale, per due motivi. Il primo, è che Massimiliano Allegri crede moltissimo nel giocatore e non vorrebbe privarsene a metà stagione. Il secondo, è che lo stesso entourage del giocatore si opporrebbe a una cessione nell’immediato. Andando via a parametro zero, infatti, Rabiot potrebbe spuntare un ingaggio più elevato, prossimo a quei 10 milioni di euro che rappresenterebbero l’orizzonte dei desideri di mamma Veronique. In più, anche il giocatore non sembrerebbe avere tutta questa fretta di trovarsi una nuova sistemazione. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale sarà il suo destino.