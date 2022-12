Nostalgia e ragione: scoppia il caos per il ritorno di Hakimi all’Inter

Achraf Hakimi è grande protagonista in Qatar con il Marocco, ma si parla sempre di più di un possibile ritorno all’Inter: ecco cosa sta succedendo

Ci sono calciatori che non sono come gli altri, che lasciano un segno, semplicemente qualcosa in più nella squadra per cui giocano. È anche questione di alchimia, di creare l’ambiente giusto per fare la differenza.

È andata, per forza di cose, così tra Hakimi e l’Inter. L’esterno ha grande velocità, qualità e con Antonio Conte ha decisamente affinato anche il fiuto per il gol. Poi ci sono stati i problemi economici, la necessità di credere e soprattutto la maxi offerta del PSG che ha fatto saltare il banco e ha portato l’esterno marocchino lontano da Milano. Con tanto dispiacere da parte dei tifosi dell’Inter e del club nerazzurro. L’amaro in bocca è rimasto, inutile negarlo, per quello che il calciatore ora impiegato nella semifinale mondiale ha dato al club e sul campo. Oggi, però, il ‘Corriere dello Sport’ ha dato una speranza a tutti sottolineando la volontà dell’esterno di tornare in nerazzurro. Un’ipotesi che ha scatenato una valanga di reazioni immediate, tra nostalgia, sogno e anche una bella dose di razionalità.

Come hanno reagito i tifosi dell’Inter al possibile ritorno di Hakimi

Uno come Hakimi a quest’Inter farebbe comodo, nella misura in cui un calciatore così serve a tutte le maggiori squadre europee (o quasi).

Diversi tifosi nerazzurri si sono riservati sui social per sottolineare il loro affetto nei confronti del calciatore attualmente al PSG. Molti altri, invece, hanno semplicemente trattato la notizia come un’illusione, basandosi sugli eventuali costi dell’operazione, ritenuti insostenibili per l’attuale situazione dell’Inter. Infine, c’è chi semplicemente si è lasciato andare alla nostalgia e ci crede davvero. Un mix di emozioni che sono le sfaccettature del calcio, in tutta la sua bellezza e che vi proponiamo con diversi tweet che potete vedere di seguito.

Il cap che riporta hakimi a casa https://t.co/pyTSOaMQLt — Brate (@Cuchuxxj) December 12, 2022

Chissà quanto vale adesso Hakimi dopo il Mondiale, se dovesse arrivare in finale poi e magari vincerlo — LaghiAlimini76 (@LAlimini76) December 12, 2022

Smettiamola di pensare a un ritorno di Hakimi, per cortesia. Non penso di farcela emotivamente — Suning è ancora senza soldi? (@The_Luro) December 12, 2022

Al momento è più probabile che Hakimi compri l’Inter, di quanto l’Inter compri Hakimi. Il titolo è corretto — Marco Maggiore (@MarcoMaggiore91) December 12, 2022

Questi vogliono Hakimi col budget di -60 milioni. — Cavaliere Rosso Nero (@Rosso3Nero) December 12, 2022

Ho letteralmente letto di gente che pensa di finanziare l’acquisto di hakimi con la cessione di dumfries

Con questi occhi — Il Peggio Degli Interisti (@intertristi1899) December 11, 2022

Sé Hakimi si riduce lo stipendio tutto è possibile — Julio a.c (@ZaLatan23) December 11, 2022