Nuovo incubo esonero: contatti ufficiali con Tuchel

Vige l’incertezza sul futuro della panchina, con tante incognite ancora da risolvere: intanto, avviati contatti ufficiali con Tuchel

Il Mondiale ha lasciato una lunga scia di allenatori senza panchina, grandi tecnici pronti ad affrontare una nuova avventura. Un’occasione per i club, ma anche un pericolo: diverse nazionali ora sono alla ricerca di un CT. In questo contesto, si può dipanare il futuro di Tuchel.

Thomas Tuchel, dopo essere stato esonerato dal Chelsea nel corso di questa stagione, è uno dei migliori allenatori al mondo ed è attualmente senza panchina. Il tecnico tedesco rappresenta una grande occasione per molto club e anche per diverse nazionali, il suo futuro potrebbe cambiare e decidersi a breve. Nuovi contatti ufficiali con l’entourage di Tuchel in questi giorni.



Futuro incerto per Southgate: contatti ufficiali con Tuchel

Una delle panchine più incerte al momento è quella dell’Inghilterra. Dopo l’eliminazione dal Mondiale subita contro la Francia, Gareth Southgate sta valutando la possibilità di lasciare la nazionale inglese.

Il CT avrebbe anche presentato le dimissioni alla Football Association, ma la federazione e la squadra starebbero cercando di convincerlo a restare fino al termine del suo contratto: Euro 2024. In caso di mancato convincimento e di addio, la FA si starebbe già cautelando: secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, la federazione inglese avrebbe avviato dei contatti ufficiali con Thomas Tuchel.

Dopo aver portato il Chelsea a vincere la Champions League, la prossima mission del tecnico tedesco potrebbe essere quella di riportare l’Inghilterra a vincere un trofeo internazionale. Il futuro di Tuchel, specialmente nei mesi scorsi, era stato accostato anche alla Juventus: le difficoltà di Massimiliano Allegri ad inizio stagione hanno rischiato seriamente di costargli un esonero in corso. Ora, in casa Juve, la preoccupazione è legata all’Inchiesta Prisma e non al futuro della panchina. Tuchel, nel frattempo, potrebbe essere il nuovo CT inglese.