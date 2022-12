Dimissioni e firma da sogno: spunta Ancelotti

Carlo Ancelotti è un sogno per la panchina dopo le dimissioni e il fallimento degli ultimi giorni. Ecco cosa sta succedendo

Il presente è scritto e ha le dimensioni di un fallimento per il Brasile, visto che dalla Nazionale verdeoro ci si aspettava molto di più e a ragione.

L’eliminazione ai quarti di finale ha tramutato un incubo in realtà per un intero popolo, soprattutto per chi sperava davvero di farcela a tornare sul tetto del mondo, cosa che non capita dal 2002 e non succederà neanche questa volta. Una verità che è stata lanciata dritta nel muso di Neymar, dei tifosi e anche di Tite. Il commissario tecnico aveva già deciso di lasciare il Brasile al termine della massima competizione per Nazionali, ma appena si è concretizzata l’eliminazione, ha subito presentato le sue dimissioni. Ora i sudamericani sono alle porte di un nuovo corso che si animerà con il talento degli uomini a disposizione, ma che ha bisogno anche di una guida tecnica capace e di livello internazionale che possa portare la Nazionale dove merita di stare. E hanno già in mente chi sarebbe l’uomo ideale.

Ancelotti per la panchina del Brasile: ecco come si può fare

Secondo quanto riporta ‘UOL Esporte’, i preferiti per la panchina sarebbero Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Il primo, però, ha un contratto con il Manchester City fino al 2025 e non sembra un’ipotesi attualmente praticabile. L’attuale allenatore del Real Madrid, invece, è stato già consultato per la prima volta a ottobre e sembrava disponibile ad aprire a trattative concrete. L’attuale accordo con il Real Madrid è valido fino a giugno 2024, ma si dovrebbe trovare il modo di concordare la sua partenza dalla Spagna. Il Brasile poi avrebbe il problema di trovare un tecnico che guidi la selezione fino a giugno 2023, quando accetterebbe di entrare in carica Ancelotti. L’ex Milan ritroverebbe diversi suoi attuali calciatori in Nazionale e ha quel profilo, quell’esperienza internazionale che piace alla Federazione. Vedremo se il sogno diventerà realtà.