L’ex calciatore Azadani condannato a morte, Javadi: “Situazione preoccupante”

Il giornalista iraniano ha spiegato quelle che sono le accuse nei confronti dell’ex calciatore e quali le possibili condanne definitive

Divenuto di dominio pubblico nelle ultime ore, il caso di Amir Nasr-Azadani ha fatto indignare tutto il mondo. L’ex calciatore, infatti, rischia una condanna a morte dopo essere stato arrestato dal regime iraniano degli ayatollah.

Il 26enne, insieme all’attore Hossein Mohammadi, rischia una condanna terribile in seguito alla detenzione per aver partecipato ai cortei per la morte di Mahsa Amini. Del caso, che in Iran ha provocato grandi proteste che hanno sfociato in una mobilitazione generale, si è discusso anche questo pomeriggio in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play.

A spiegare meglio la situazione ai nostri microfoni è stato l’esperto giornalista iraniano Saman Javadi: “L’arresto di Azadani si configura in tutta una serie di arresti, lui colpisce di più perché è un calciatore ed è giovane. La notizia della sua condanna a morte si è diffusa circa quattro giorni fa. Da quel momento è partita una campagna social, e non è facile in Iran perché il governo blocca internet per 16 ore al giorno e bisogna usare le VPN, in cui si chiede di non condannarlo a morte”.

Javadi sull’arresto di Azadani: “Accusato di essere nemico di Dio”

Javadi ai nostri microfoni ha illustrato un quadro molto preoccupante per l’ex calciatore iraniano.

Questa la ricostruzione di quanto avvenuto: “Ieri il capo giudiziario che si sta occupando dei fatti ha detto che la sentenza non è stata ancora emessa, il calciatore quindi non è stato condannato a morte, ma hanno aggiunto una serie di particolari che rendono il quadro preoccupante. Non sarebbe stato arrestato solo perché ha protestato, ma avrebbe preso parte a un gruppo armato che ha ucciso tre agenti di polizia. Dopo la morte di due di questi agenti è stato arrestato, ci sono nove sospettati e cinque di loro sono stati rinviati a giudizio al tribunale rivoluzionario, che si occupa dei fatti più gravi. Tra questi c’è anche Azadani”.

Infine, lo scenario che più fa paura: “Le accuse è quella di essere nemici di Dio, quando ci sono certi reati quindi vieni giudicato dal tribunale rivoluzionario che giudica non solo in base al diritto. Quello che ha aggiunto il capo giudiziario è che il calciatore avrebbe confessato il fatto e ci sarebbero prove tramite telecamere di sorveglianza. Questo rende la situazione del ragazzo molto preoccupante“.