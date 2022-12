Pugno duro della Fifa: sospensione dal Mondiale e niente finale

Dopo gli episodi dell’ultima partita è arrivata la decisione netta da parte dei vertici Fifa: la sua avventura in Qatar finisce qui. Aperta anche un’indagine della commissione disciplinare

Il Mondiale in corso di svolgimento in Qatar continua a riservare colpi di scena e non solo in campo. Alla vigilia della prima semifinale tra Argentina e Croazia, si può già dire che di partite spettacolari e polemiche se ne sono vissute abbastanza. Se nella fase a gironi lo show non è stato spesso soddisfacente, nonostante qualche clamorosa sorpresa, in quella a eliminazione diretta il livello di adrenalina si è alzato sensibilmente.

Già dagli ottavi, con l’uscita di scena clamorosa della Spagna, ma poi anche e soprattutto ai quarti di finale. L’incredibile Marocco che ha fatto fuori anche il Portogallo e Cristiano Ronaldo, e ora si giocherà la finale con la Francia. La delusione del Brasile, ko ai rigori con la Croazia di un magnifico Modric. Lo spettacolo del match tra l’Inghilterra e i campioni del mondo, salvati dall’errore clamoroso di Kane dal dischetto. Il quarto palpitante tra Argentina e Olanda tra rimonte all’ultimo secondo, tensione e rigori finali. Insomma, il Mondiale sta chiudendo in crescendo e così anche le tante polemiche. Elemento caratteristico e decisivo è stato quello arbitrale, in primis con i recuperi extra-large arrivati anche fino a 15 minuti. E con delle direzioni molto discusse e che hanno portato però a degli strascichi importanti fuori dal campo.

Mondiali, Matheu Lahoz a casa dopo il disastro di Olanda-Argentina

In particolare, sotto la lente d’ingrandimento è finita la partita tra Argentina e Olanda, che ha generato tensioni soprattutto nei confronti dell’arbitro Matheu Lahoz. Il fischietto spagnolo ha stabilito un record in questo Mondiale, ben 14 cartellini gialli nei 120 minuti del match e non solo. Secondo l’agenzia di stampa argentina ‘Telam’, la Fifa ha deciso che lo stesso Matheu LaHoz debba terminare qui la sua avventura in Qatar e tornare a casa. Dunque, per lo spagnolo sfuma definitivamente la possibilità di arbitrare la finale di domenica. Decisive appunto la gestione del match ritenuta pessima sia per quanto riguarda i cartellini che l’incapacità – si legge – di affrontare con autorevolezza le discussioni con i giocatori e gli episodi clou.

Che sono stati tanti, dalla pallonata di Paredes alla panchina dell’Olanda ad altri falli, con le tante tensioni tra i giocatori che alla fine hanno avuto tutti da recriminare. Anche sui rigori decisivi. Alla fine sono state ben 48 le infrazioni sanzionate, 30 a favore dell’Argentina. Non solo, perché la commissione disciplinare della Fifa ha aperto un fascicolo contro la Federcalcio argentina. Il motivo sono gli incidenti che hanno coinvolto i calciatori della squadra durante la partita contro l’Olanda. Oggetto delle indagini possibili violazioni delle disposizioni dell’articolo 12, “comportamento scorretto di giocatori e dirigenti”. Collina ha quindi deciso di escludere Lahoz: la corsa per la finale si riduce ulteriormente, visto che già Orsato – uno dei papabili – è stato designato per Argentina-Croazia.