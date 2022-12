Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 11 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 11 dicembre 2022

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre titolando sui match di ieri al Mondiale: “Marocco bella storia”. Anche sul passaggio del turno della Francia non mancano i titoli: “Giroud bella favola”; “Vi spiego perché ora la Francia è favorita”. Inoltre, la rosea non dimentica il mercato: “Thuram, nuovo vertice: ecco l’offerta dell’Inter“; “Zaniolo, irrompe il Napoli: pronti 30 milioni (se non rinnova)”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica ampio spazio alla vittoria del Marocco sul Portogallo: “La prima volta”; “Il Marocco chiude l’era Ronaldo“. Diversi gli approfondimenti sui quarti di finali del Mondiali, che hanno visto Marocco e Francia passare il turno: “L’incrocio della storia”; “L’essenza della grandeur”.

‘Tuttosport’ apre con un approfondimento sulla situazione in casa Juventus: “I 3 punti pro Juve”; “L’analisi completa dell’ordinanza del GIP”. Ovviamente, ampio spazio anche al Mondiale: “Mamma, che Marocco!”; “Ronaldo addio: rabbia e lacrime “Vogliono fare vincere Messi”. “Giroud eroe di Francia, semifinale da paura”; “Albiceleste quanti veleni, Brasile: sogno Guardiola”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 11 dicembre 2022

La prima pagina de ‘L’Equipe’ celebra la nazionale transalpina, che ha battuto l’Inghilterra e si è conquistata l’accesso alle semifinali del Mondiale: “Crunchissime”. Grandi elogi per Giroud e compagni, che stanno disputando un grande torneo e ora sono i favoriti per la vittoria finale. Inoltre, non manca un passaggio sul Marocco anche in prima pagina: “Premiers de la classe”.

Di tutt’altro carattere, invece, la prima pagina di ‘A Bola’. Il quotidiano lusitano apre con una foto di Cristiano Ronaldo inginocchiato a terra e titola: “Chora, Portugal”. Contro il Marocco rischia di essersi chiusa, in malo modo, l’era CR7. “Cristiano Ronaldo em lagrimas è a imagem da frustacao e da tristeza da Selecao do Pais”.