Qatar 2022, altro lutto nel giornalismo: è scomparso Al-Musallam

Altro lutto nel mondo del giornalista in Qatar durante il Mondiale: annunciata la scomparsa del fotografo Al-Musallam

Il Mondiale in Qatar si prepara ad entrare nell’ultima settimana. L’evento dell’anno sta per terminare e le polemiche attorno a questo non sono certamente mancate, sin da molto prima dell’inizio. Tra la costruzione degli stadi, le regole qatariote e i casi di Ecuador e Iran, poi spenti con la partecipazione delle due squadre al Mondiale.

Nel frattempo la competizione è stata sin dal principio divertente e sicuramente un punto svolta per il calcio mondiale per quanto riguarda i minuti di recupero. Martedì e Mercoledì si giocheranno le due semifinali: Francia-Marocco e Argentina-Croazia. Fino ad ora le sorprese non sono mancate e vedremo se ce ne saranno altre. Fuori dagli stadi però arrivano tragiche notizie. Dopo la morte di Grant Wahl, un altro lutto nel giornalismo arriva dal Qatar.

Qatar 2022, dopo Wahl muore Al-Misslam: giornalismo in lutto

Un giorno fa è arrivata la tremenda notizia della scomparsa del giornalista americano, Grant Wahl. Un malore improvviso durante Olanda-Argentina e per il giornalista americano purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il fratello di Grant, Eric Wahl, tramite i social ha poi rivelato che il giornalista aveva ricevuto minacce. Nel frattempo un’altra tremenda notizia arriva dai Mondiali in Qatar. Il fotoreporter Khalid Al-Musallam è deceduto. Le cause del decesso al momento sarebbero ancora sconosciute. A rendere nota la scomparsa di Al-Musallam è stata l’emittente Al-Kass, per cui il fotoreporter lavorava, in un tweet sul canale ufficiale ha scritto: “I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam”. Seconda tragica scomparsa tra i giornalisti presenti in Qatar che sconvolge il mondo del giornalismo e ovviamente non solo. Sono migliaia i giornalisti volati in Qatar per seguire l’evento più importante al mondo a livello calcistico e queste sono notizie che non vorremmo mai riportare. Si attende ora che venga fatta maggiore chiarezza sulle cause del decesso che fino ad ora sono rimaste ignote, anche se non serviranno colmare il dolore di famigliari e amici di Al-Musallam.