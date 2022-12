Leao con Ronaldo, la decisione arriva nella notte

Delusione Portogallo al Mondiale e caso Cristiano Ronaldo: arriva una nuova decisione, coinvolto anche Leao

Fine della corsa. Il Portogallo è uscito dai Mondiali, eliminato dalla sorpresa Marocco. Non sono serviti gli ingressi, per molti tardivi, di Cristiano Ronaldo e Leao per rimontare il gol subito nel primo tempo.

Il commissario tecnico Santos è finito nel mirino delle polemiche ed è probabile che anche la sua esperienza alla guida della Nazionale sia giunta al capolinea. Una scelta è attesa nei prossimi giorni, quando si avrà anche maggiore chiarezza su quel che sarà il destino di Ronaldo. CR7 ha vissuto un torneo movimentato dal punto di vista dei rapporti con allenatore e squadra, confermando che il momento difficile vissuto a Manchester non era soltanto una questione relativa allo United. Ora arriva un’altra decisione da parte di Ronaldo destinata a far discutere, una decisione che riguarda da vicino anche Rafael Leao, oltre ad altri otto calciatori del Portogallo.

Portogallo, Ronaldo non torna con la squadra

Stando a quanto riportato da ‘O Jogo’, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non tornare in Portogallo con il resto della squadra. Una scelta, autorizzata in realtà dalla Federazione, che coinvolgerebbe anche altri calciatori. Con CR7, infatti, non saliranno sull’aereo che porterà i lusitani in patria anche Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, Joao Cancelo e Diogo Dalot.

Per tutti è arrivata l’autorizzazione a restare in Qatar dove sono già presenti le loro famiglie. Una scelta che non mancherà di far discutere, l’ennesima da parte di Cristiano Ronaldo. L’attaccante ex Juventus potrebbe essere arrivato alla sua ultima esperienza con la Nazionale. Le lacrime di ieri al termine della gara con il Marocco potrebbero rappresentare il passo di addio di CR7, il Portogallo si prepara ad una nuova era, la prima senza il suo capitano.