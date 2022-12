Ad Orsato la prima semifinale, dirigerà Argentina-Croazia

Daniele Orsato dirigerà la prima delle due semifinali mondiali: il fischietto italiano in campo per Argentina-Croazia

Dopo aver diretto il match inaugurale tra Qatar ed Ecuador, Daniele Orsato dirigerà la prima delle due semifinali di questa edizione, quella tra Argentina e Croazia. Per il fischietto di Schio si tratta della terza gara di questo campionato del mondo.

Oltre alla gara d’esordio e alla semifinale, Orsato ha diretto un’altra gara e l’Argentina, sotto la sua direzione, ha già un precedente nel corso di questa Coppa del Mondo. Il direttore di gara italiano, infatti, è stato anche l’arbitro di Argentina-Messico, gara terminata 2-0 per i sudamericani con reti di Messi ed Enzo Fernandez.

Orsato sarà coadiuvato da una squadra tutta italiana. Oltre all’esperto fischietto di Schio, ci saranno i guardalinee Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2, mentre in sala VAR va il pistoiese Irrati con Valeri, anch’esso da Roma 2, assistente video. La scelta di Orsato per la semifinale fa pensare che sia quasi impossibile che il fischietto italiano possa dirigere anche la finale mondiale. Nella storia è successo solo nel 1930 e nel 1934 che un direttore di gara venisse scelto per arbitrare sia una delle due semifinali che la gara decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale. Nella storia dei Mondiali è accaduto tre volte che un fischietto italiano dirigesse la finale. Il primo fu Sergio Gonnella ai Mondiali d’Argentina nel 1978, poi Pierluigi Collina in Germania-Brasile nel 2002 e Nicola Rizzoli in Germania-Argentina del 2014.