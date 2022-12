Tandem con Marotta: sogno in Serie A per la rivoluzione Juve

La Juventus sogna di formare una nuova coppia in dirigenza: non solo il possibile ritorno di Marotta, mirino su un altro nome in Serie A

Il destino della Juventus appare incerto e desta non poca preoccuazione. E come potrebbe altrimenti, data l’ormai nota inchiesta Prisma portata avanti negli ultimi anni dalla Procura della Repubblica di Torino. Le problematiche di carattere giudiziario della società impongono massima cautela sul calciomercato e non solo.

In attesa delle sentenze, i torinesi hanno già assegnato le cariche di presidente e direttore generale rispettivamente a Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino. Il quadro completo del nuovo Consiglio di Amministrazione lo avremo il 18 gennaio, ma chiaramente si tratterà con ogni probabilità di una soluzione temporanea, aspettando che la situazione si assesti. La volontà, però, è quella di ricostruire un asset vincente, che possa essere in grado – nel tempo – di riportare la Juventus dove dovrebbe stare, ossia ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Dal punto sportivo la squadra continua a rendersi protagonista in negativo di passi falsi e talvolta fallimenti (vedi l’eliminazione alla fase a gironi della Champions League). Come sempre, si può risalire la china e rinascere, ma bisogna cominciare dai piani alti al fine di assicurarsi un futuro roseo. Non a caso, l’ipotesi relativa ad un clamoroso ritorno di Giuseppe Marotta è il sogno dei tifosi bianconeri, come rilanciato anche da ‘Sportmediaset’. L’amministratore delegato dell’Inter, per diversi anni, ha svolto egregiamente il proprio lavoro in quel di Torino e potrebbe rappresentare la figura più idonea per rimettere a posto le cose.

Juventus, non solo Marotta: si sogna il tandem con Giuntoli

Non è tutto: la Juventus starebbe concretamente valutando la pista che porta al nome di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli da tempo apprezzato.

Giuntoli ha dimostrato di possedere capacità fuori dal comune, andando a pescare giocatori forti semi-sconosciuti e prendendoli a costi accessibili. Basti pensare alle operazioni Kvaratskhelia e Kim, entrambe a dir poco da applausi. Insomma, il fiuto per gli affari non gli manca di certo e, in tal senso, è indubbiamente una delle opzioni migliori in circolazione per prendere il posto di Cherubini. La Juventus, dunque, sogna di formare il tandem Marotta-Giuntoli nella dirigenza. Chissà che non possa compiersi così la rivoluzione.