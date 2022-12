Il ritorno di Del Piero alla Juventus: l’indizio non lascia spazio a dubbi

Juventus, il ritorno di Del Piero: la quota che fuga ogni dubbio ed alimenta nuovi rumours sul futuro del “Pinturicchio”.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato piuttosto oculata in casa Juventus, con i bianconeri che dovranno essere molto bravi a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Le note vicissitudini extra-campo rappresentano inevitabilmente un punto di non ritorno che orienterà in maniera decisiva le prossime mosse della “Vecchia Signora”. Le dimissioni di tutto il CDA della Juventus, con il conseguente addio di Andrea Agnelli, porterà ad un vero e proprio restyling totale a livello dirigenziale. Una parte cospicua di quest’avvicendamento si concretizzerà nel corso del prossimo CDA bianconero, ma le sorprese di certo non terminano qui.

Da qualche settimana è ritornata prepotentemente in auge l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Alex Del Piero all’ombra della Mole. Anche il “Pinturicchio”, quando chiamato in causa, non ha chiuso affatto la porta, aggiungendo però che il periodo che sta attraversando la Juve è assolutamente delicato.

Juventus, Del Piero-back: la quota SNAI è una sentenza

Ipotizzare che a Del Piero possa essere affidato un ruolo dirigenziale non è affatto utopistico. Oltre ad affidarsi a uomini fidati in campo economico, infatti, Elkann potrebbe entrare nell’ordine di idee di puntare su personalità che incarnano lo spirito Juve. Non è un caso che anche il profilo di Marotta sia ritornato prepotentemente in auge.

Ad ogni modo, lo scenario legato ad un eventuale Del Piero-back sta caracollando l’attenzione mediatica, al punto che anche i bookmakers hanno preso una posizione ben chiara a riguardo. SNAI, infatti, banca il possibile ritorno di Del Piero a 1.35: quota sostanzialmente irrisoria, che non è mai stata così bassa. Meno probabili, invece, le chances di un approdo dell’ex capitano della Juventus nello staff della Nazionale Italiana (4.50). Scenario da monitorare con estrema attenzione, in quanto foriero di possibili sviluppi. La rivoluzione della Juventus dovrebbe comunque portare a dei ritorni a sorpresa: la candidatura di Del Piero non può essere affatto trascurata.