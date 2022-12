Spalletti ha le mani legate: pagano la clausola di Kim

La scorsa estate il Napoli ha avviato una corposa rivoluzione d’organico andando a cambiare diverse pedine importanti degli scorsi anni. Tra questi anche Kalidou Koulibaly, finito al Chelsea e sostituito al meglio da Kim Min-jae che ha conquistato il popolo azzurro accendendo già su di se i riflettori del mercato

Il mercato si accende intorno al nome di Kim Min-jae, difensore centrale coreano acquistato dal Napoli in estate per raccogliere la complessa eredità di Koulibaly. L’ex Fenerbahce ha avuto un impatto immediato sul gioco di Spalletti e sul campionato italiano che sembra tagliato perfettamente sulle sue qualità.

Forte fisicamente, abile sia col destro che col sinistro, e molto efficace anche nel gioco aereo e nell’uno contro uno, Kim ha preso parte, stringendo i denti, anche al Mondiale con la sua Corea del Sud, eliminata agli ottavi di finale da un Brasile decisamente più quotato. Ora è tempo di resettare per Min-jae che deve riassorbire il recente problema fisico per tornare al 100% della forma in vista del nuovo inizio del campionato di Serie A previsto per gli albori del nuovo anno.

Calciomercato Napoli, tra clausola e interessamenti: Manchester United su Kim

Il Napoli conta fortemente su Kim che però inizia a muovere nuovamente anche il mercato intorno a lui in virtù della clausola da 45 milioni di euro che scade il prossimo 15 luglio e può essere facilmente pagata da top club europei.

Per evitare brutte sorprese, come anticipato da Calciomercato.it, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per rinnovare l’accordo in essere con il coreano e cancellare la clausola, provvedendo di conseguenza anche a migliorare l’ingaggio. L’agenzia che cura gli interessi del difensore continua a ricevere sondaggi da alcune grandi società come PSG, Manchester United e Real Madrid che avrebbero messo nel mirino Min-Jae.

Accostato anche timidamente a Juventus e Inter, dall’Inghilterra soprattutto sembrano tornare alla carica. Come sottolineato dal ‘Mirror’ il Manchester United in particolare ha rinnovato il proprio interesse per Kim che gli era stato offerto a soli 3,5 milioni di euro circa 18 mesi fa. All’epoca però i club di Premier hanno esitato e ne ha approfittato il Fenerbahce. Ora invece ad Old Trafford pensano alla clausola da pagare, e potrebbe essere utile per migliorare una difesa spesso criticata in cui Varane è stato diverse volte infortunato, senza dimenticare i punti interrogativi sul futuro di Lindelof e Maguire.