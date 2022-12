La Juve sta perdendo il treno Zaniolo: 30 milioni in Serie A

La Juventus rischia di veder passare il treno Zaniolo, contatto in Serie A: pronti 30 milioni per la Roma in caso di mancato rinnovo

I bianconeri sono impelagati con l’Inchiesta Prisma, come raccontato su Calciomercato.it, la FIGC si appresta ad aprire un nuovo filone d’indagine. Intanto, gli altri club di Serie A lavorano sul mercato e potrebbero strappargli Zaniolo, obiettivo di lunga data della Juventus.

Il classe ’99 della Roma rischia seriamente di lasciare la Capitale al termine della stagione. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, senza un accordo per il rinnovo con i giallorossi, le possibilità che venga ceduto in estate aumentano a dismisura. Questa volta a bussare alle porte di Zaniolo e del suo entourage sarebbe un altro club di Serie A, che avrebbe anche già raccolto il gradimento del giocatore. La Juventus rischia di aver mancato quel treno e, nei prossimi anni, di affrontarlo da rivale per lo scudetto.

Calciomercato Roma, contatto Napoli-Zaniolo | Pronti 30 milioni

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere lontano dalla Capitale, ma comunque in Serie A. Nel nostro campionato il valore e, soprattutto, il potenziale del classe ’99 sono noti e avrebbero infiammato l’interesse del tecnico mattatore di questa prima parte di stagione.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe contattato Claudio Vigorelli nei giorni scorsi, dichiarandosi interessato a Nicolò Zaniolo in caso di mancato rinnovo con la Roma entro l’estate. Un gradimento che sarebbe già stato accolto con piacere anche dal giocatore e dalla sua famiglia, che vedrebbero nel club partenopeo l’ambiente giusto per un salto di qualità.

Per riuscire a convincere i giallorossi a privarsi di Zaniolo in estate, il Napoli sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro in estate al club capitolino. A quel punto, ad un anno dalla scadenza, potrebbe anche essere considerata l’offerta giusta. Dietro a questa manovra di mercato ci sarebbe Luciano Spalletti, che sarebbe convinto di poter valorizzare al massimo Nicolò Zaniolo e di poterlo portare sui livelli che ha fatto intravedere a sprazzi in giallorosso. Dopo Raspadori, il prossimo capolavoro di Spalletti potrebbe essere Zaniolo: anche il CT Mancini guarderebbe a questa operazione con grande interesse.