Un terremoto travolge Juve e Milan: discussione e addio dopo sei mesi

Un rilevante calciatore potrebbe dire addio già a gennaio, dopo appena sei mesi dal suo arrivo: c’è lo scontro, Juventus e Milan all’erta

Siamo giunti alla fase conclusiva del Mondiale in Qatar. Nella giornata di ieri si è completato il quadro delle semifinali: i match a cui assisteremo saranno Argentina-Croazia e Francia-Marocco, che andranno in scena rispettivamente il 13 e il 14 dicembre. C’è tanta di curiosità di conoscere i vincitori, coloro che alzeranno al cielo l’ambitissima Coppa del Mondo.

Dopodiché, i calciatori – dopo un breve periodo di riposo – torneranno nei rispettivi club, per prepararsi al meglio in vista della ripresa dei campionato. La Serie A riapirà i battenti il 4 gennaio e subito dovranno vedersela faccia a faccia l’Inter e la capolista Napoli, in uno scontro che si preannuncia alquanto scoppiettante. Più semplici, almeno sulla carta, le gare di Juventus e Milan, entrambe in trasferta. Ai bianconeri toccherà la Cremonese, mentre ai lombardi la Salernitana. Due impegni più che fattibili, ma assolutamente non da sottovalutare. Anche perché gli eventuali successi immediati darebbero slancio alle squadre, perciò si tratta di punti significativi che vanno messi a referto. E intanto si continua a riflettere sul fronte calciomercato. A tal proposito, la pausa per la prestigiosa competizione fra Nazionali è molto utile alle varie dirigenze, che stanno studiano a fondo le prossime mosse da compiere durante la finestra invernale dei trasferimenti. Qui entra in gioco Francisco Roman Alarcon Suarez, conosciuto semplicemente come Isco. Il trequartista spagnolo ha lasciato il Real Madrid la scorsa estate e si è accasato a parametro zero al Siviglia.

Calciomercato Juventus e Milan, scontro con Monchi: Isco può lasciare già a gennaio

Stando a quanto riferisce ‘Relevo’, il classe ’92 avrebbe avuto una forte discussione col direttore sportivo Monchi. Non è tutto: Isco pare addirittura che non abbia escluso una partenza a gennaio, dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

Ora sembra che la situazione si sia attenuata, ma non va comunque esclusa una separazione che avrebbe del clamoroso. Nel caso tale scenario dovesse concretizzarsi, un tentativo di alcune big di Serie A non sarebbe da escludere. Lo spagnolo è stato accostato più volte a Juventus e Milan in passato e negli scorsi mesi si è parlato insistentemente anche di Roma. Chissà che il suo futuro non possa essere in Italia.