Milinkovic-Savic ha deciso: il verdetto ‘agita’ la Juventus

Continua a tenere banco il futuro del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare i biancocelesti: decisione presa

L’avventura di Milinkovic-Savic al Mondiale non è stata memorabile, per usare un eufemismo. Cammino altamente deludente quello della Serbia, che è uscita addirittura durante la fase a gironi piazzandosi soltanto all’ultimo posto con un magrissimo bottino di un punto.

Neanche una vittoria, dunque, per la squadra guidata dal CT Dragan Stojkovic: si può parlare di vero e proprio fallimento. Ora il centrocampista di proprietà della Lazio è pronto a riunirsi ai suoi compagni biancocelesti – oggi è atteso a Formello – e, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, intende prendere parte al mini-ritiro del club capitolino che andrà in scena a breve in Turchia, nonostante non sia al meglio dal punto di vista fisico (deve ancora recuperare a pieno dal problema alla caviglia). Inoltre, sempre secondo la fonte citata, l’ex Genk avrebbe deciso di rimandare alla prossima estate qualsiasi discorso legato al fronte calciomercato. Di conseguenza, a meno di offerte irrinunciabili, il classe ’95 resterà sotto la guida di mister Maurizio Sarri, cercando di raggiungere il traguardo migliore possibile. Come noto, la mezz’ala presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e, chiaramente, una partenza in estate converrebbe meno al patron Lotito economicamente parlando. Più passa il tempo, infatti, e più la valutazione va calcolata al ribasso. Lo scorso luglio/agosto il prezzo si attestava intorno ai 60 milioni di euro e tra sei mesi sarà sicuramente inferiore.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic vuole partire in estate

Finora, però, pare che il discorso rinnovo non sia mai stato approfondito concretamente. Il calciatore potrebbe arrivare a percepire un ingaggio da 6 milioni netti se non di più e i capitolini non potrebbero ovviamente pareggiare certe cifre.

In più, l’agente Kezman e il ‘Sergente’ vorrebbero inserire una clausola rescissoria nel nuovo accordo, non molto elevata. Per questi motivi i dialoghi in ottica prolungamento stentano a decollare. Nel frattempo, ci sono stati dei contatti in Inghilterra e in Spagna – non con il Real Madrid di Ancelotti – e va sempre tenuta in considerazione la pista Juventus. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’assalto a gennaio dei bianconeri sarebbe comunque complicato, a prescindere dalla volontà di Milinkovic-Savic e della Lazio. Ora difficilmente la ‘Vecchia Signora’ potrebbe permettersi un simile investimento, a maggior ragione considerando le problematiche giudiziarie. Ma la prossima estate la situazione potrebbe cambiare radicalmente.