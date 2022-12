Dalla semifinale Mondiale alla Juventus: Inter spiazzata

La Juventus punta su una delle rivelazioni del Mondiale: sfida all’Inter e carta vincente per il sì al colpo

E’ un colpo Mondiale quello che potrebbe mettere a segno la prossima estate la Juventus. Riflettori puntati su una delle rivelazioni del campionato del mondo che con la sua Nazionale è ancora in corsa per la vittoria del titolo iridato.

Qatar 2022, come tutti i Mondiali, si è rivelato una vetrina d’eccezione per talenti vecchi e nuovi del panorama calcistico internazionale. Lo sa bene la Juventus che ha puntato i riflettori su alcuni calciatori che hanno ben figurato proprio durante le prime tre settimane di partite. La società bianconere è alle prese con le note questioni societarie. Le ultime settimane sono state caratterizzate dalle dimissioni del Consiglio di amministrazione e dalle indagini della Procura di Torino che hanno rubato la scena anche al calciomercato.

Nonostante la situazione particolare però Cherubini e Allegri guardano comunque ai possibili rinforzi e uno potrebbe arrivare proprio dal Mondiale. E’ un calciatore che milita in un campionato di prima fascia e, dopo aver fatto bene nel suo club, ha confermato le sue qualità anche in Nazionale.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Mac Allister

Alexis Mac Allister, 23 anni, centrocampista dell’Argentina semifinalista mondiale e del Brighton, allenatore dall’italiano Roberto De Zerbi.

Capace di giocare anche da trequartista, il calciatore sudamericano è stato lanciato da Scaloni come titolare e ha fornito prestazioni sempre positive. Dopo aver guardato dalla panchina la sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio, è stato schierato titolare dal ct e non è mai più uscito dal campo se non nei finali di gara.

Autore anche di un gol (contro la Polonia), le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, oltre ad Atletico Madrid e Tottenham, ma anche la Juventus potrebbe farci un pensierino per la prossima estate, avendo già occupate attualmente tutte le caselle per gli extracomunitari. I bianconeri potrebbero provare ad offrire al Brighton McKennie, calciatore apprezzato in Premier League, o provare a piazzare l’americano in qualche altro club e sfruttare il tesoretto per acquistare dal club inglese il 23nne. Assalto dunque possibile: la sorpresa Mondiale può diventare il colpo bianconero.