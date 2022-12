Doppio addio alla Juventus, gratis al Barcellona

Il Barcellona allettato dagli affari a parametro zero, pianificato il doppio colpo gratis: è addio alla Juventus

Il Barcellona ci ha preso gusto. Il club blaugrana non naviga certo nell’oro negli ultimi anni ed allora si attrezza per piazzare colpi importanti a basso costo.

Occhi puntati, ovviamente, sui calciatori in scadenza di contratto che possono rappresentare delle vere e proprie occasioni. Così dalla Catalogna hanno messo nel mirino due calciatori anche in orbita Juventus. Anche i bianconeri vivono un momento non particolarmente felice. Le dimissioni del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente Agnelli, ha rappresentato un vero e proprio terremoto. Uno scossone di cui non si conoscono ancora gli esiti considerato che c’è in corso l’inchiesta della Procura di Torino con le possibili conseguenze anche dal punto di vista sportivo. Una situazione che avrà ripercussioni anche sul mercato: difficile che il nuovo corso possa essere incentrato su grandi colpi ed allora i parametri zero sono da attenzionare per piazzare acquisti di un certo livello.

Calciomercato Juventus, il Barcellona piazza il doppio colpo gratis

I piani di Juventus e Barcellona quindi coincidono e gli stessi sono anche i possibili obiettivi nel prossimo mercato estivo. In particolare, stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ci sono due calciatori che rappresentano una tentazione per la società spagnola.

Il primo nome è quello di Jorginho, in scadenza con il Chelsea, è da tempo nome accostato alla Juventus. Le sue geometrie servirebbero alla squadra di Allegri, soprattutto considerando che Paredes sta rendendo al di sotto delle aspettative e il suo riscatto è in discussione. L’italo-brasiliano è da tempo anche nel mirino del Barcellona che – stando al quotidiano spagnolo – è pronto a prenderlo a zero.

Come gratis potrebbe approdare in blaugrana anche Gundogan. Anche lui è in scadenza di contratto e non ha deciso se rinnovare o meno il suo contratto con il Manchester City. Dovesse prevalere la voglia di una nuova esperienza, il Barcellona sarebbe una delle destinazioni più probabili, con buona pace della Juve che pure segue con attenzione l’evolversi della vicenda che riguarda il centrocampista tedesco.