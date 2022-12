La Juventus non lo molla, Marotta può perderlo a zero

La Juventus targata mister Massimiliano Allegri continua a tenere il mirino puntato su un calciatore che piace pure ai rivali dell’Inter

Le strade di Juventus e Inter tornano ad intrecciarsi in ambito di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ si trova a dover affrontare un momento davvero delicato, a causa delle problematiche giudiziarie che riguardano la società.

Ma ovviamente bisogna comunque andare avanti, studiando a fondo le prossime mosse da compiere in ottica fronte entrate e uscite. D’altronde, la prima parte di stagione della squadra guidata da mister Massimiliano Allegri è stata alquanto deludente. L’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi pesa come un macigno e il primo posto in Serie A occupato dal Napoli è distante ben dieci punti. Non sarà affatto semplice recuperare il terreno perso in campionato, anche se le ultime gare disputate dalla truppa bianconera fanno ben sperare per il prosieguo dell’annata. Sei vittorie consecutive senza subire gol: se Vlahovic e compagni daranno continuità a questo ottimo rulino di marcia, allora potranno rientrare nella corsa allo Scudetto, sfruttando qualche eventuale passo falso degli uomini di Luciano Spalletti. Tornando ai possibili acquisti, stando a quanto riferisce ‘Il Corriere di Torino’, il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe continuano a monitorare molto attentamente la pista che porta al nome di Marcus Thuram, attaccante in forza al Borussia Monchengladbach che piace parecchio pure all’Inter e a Marotta.

Calciomercato, la Juventus non molla Thuram: s’infiamma il derby con l’Inter

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, le quotazioni dei nerazzurri per gennaio sono bassissime. In più, la punta – che presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col club tedesco – vorrebbe restare in Germania fino a giugno, per poi decidere con calma il proprio futuro.

Il rinnovo dell’accordo scritto, a meno di sorprese, non avverrà, di conseguenza la separazione a parametro zero appare quasi inevitabile ad oggi. A queste condizioni la Juventus potrebbe farsi sotto concretamente, tentando di anticipare i rivali della ‘Beneamata’. La concorrenza, però, non si limita all’Italia ed è alquanto prestigiosa: si va dal Bayern Monaco all’Atletico Madrid, passando per diversi club di Premier League. Motivo per cui un approdo di Thuram in Serie A sembra complicato.