La Juve non può nulla, deve dirgli subito addio: 100 milioni

La Juventus sogna una delle stelle più luminose del Mondiale: le cifre sono astronomiche

Le semifinali dei Mondiali hanno conosciuto ieri sera le loro contendenti. Quattro partite vibranti, due finite addirittura ai calci di rigore e le altre palpitanti fino alla fine. Martedì sera in campo si sfideranno Argentina e Croazia, guidate da Messi e Modric campioni senza tempo. Poi toccherà al sorprendente Marocco che ha eliminato Cristiano Ronaldo e il Portogallo, che se la vedrà con la Francia giustiziera dell’Inghilterra.

Una serie di squadre che hanno messo in luce i propri campioni, che in alcuni casi hanno brillato per la prima volta davanti a gli occhi di tutto il mondo. Non è ovviamente il caso di stelle affermate come appunto Modric e Messi, al loro ultimo Mondiale, oppure di Mbappe e lo stesso Giroud, ma anche Ziyech e Hakimi. Sono tanti i calciatori che hanno sfruttato la ribalta in Qatar per farsi conoscere grazie a un torneo strepitoso. È stato il caso di Julian Alvarez, Emi Martinez e Enzo Fernandez per l’Argentina, Ounahi e Amrabat su tutti nel Marocco insieme al portiere Bounou. Per la Francia è stata una grande occasione per Theo Hernandez, a lungo escluso dalla nazionale, o per lo stesso Tchouameni in gol ieri sera. La Juventus, come altre squadre italiane, li ha osservati tutti non facendo eccezione per Josko Gvardiol. Per distacco miglior difensore del Mondiale, ha confermato tutto quanto di buono si diceva già di lui.

Juve, Gvardiol è una chimera: ecco l’offerta monstre del City

Il centrale del Lipsia è diventato un’icona con la sua maschera, la sua forza incredibile e la personalità nonostante i soli 20 anni. Non a caso da mesi ha già attirato su di sé le attenzioni e gli interessi di tutti i top club europei, quasi nessuno escluso. Anche la Juventus è stata accostata a Gvardiol, sarebbe il sogno per la difesa, anche se abbastanza scontato. Con Bremer formerebbe una coppia insuperabile. Contro il Brasile è stato super, dando manforte agli osservatori di tutti i top club. Il Lipsia lo ha preso per 19 milioni, ora vale almeno cinque volte tanto.

Secondo ‘Footmercato.net’, infatti, al momento sono tre i club più interessati e ovviamente tutti inglesi. Si tratterebbe di Manchester United, Manchester City e Chelsea che lo seguono già dalla scorsa estate. Il portale francese riporta anche le offerte in questione: i Citizens proporrebbero più di 100 milioni di euro, bonus compresi, con percentuale sulla futura rivendita. Chelsea e United, invece, sarebbero ferme rispettivamente a circa 95 e 90 milioni. Pronto a unirsi alla corsa però c’è anche il Bayern Monaco, che ha già fissato un appuntamento con l’agente di Gvardiol. Allo stato attuale Real Madrid e Barcellona sarebbero invece un po’ più lontane viste le cifre, ma non da escludere. Liverpool e PSG, invece, non avrebbero ancora manifestato interessi. E con certe cifre in ballo, per la Juventus da subito diventa praticamente impossibile anche solo pensare di avvicinarsi al gioiello croato.