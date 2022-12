Mega offerta replicata, Ronaldo inguaia la Juve

Cristiano Ronaldo può mettere in difficoltà la Juventus: cifra scioccante se salta tutto, ecco di che si tratta

Cristiano Ronaldo e Juventus, ci risiamo. Il portoghese potrebbe mettere nei guai la società bianconera con la super cifra pronta nel caso in cui dovesse saltare tutto.

L’attaccante ha chiuso ieri la sua avventura ai Mondiali: vittoria del Marocco e CR7, lasciato in panchina da Santos per oltre un’ora, che lascia il terreno di gioco in lacrime. Risolto il contratto con lo United e fuori dalla rassegna iridata, per l’ex Juventus è l’ora di decidere il proprio futuro. Nelle ultime settimane si sono rincorsi le voci sulla sua prossima destinazione ed ora il destino di Ronaldo potrebbe intrecciarsi con quello di Firmino con la Juventus coinvolta.

L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con il Liverpool. Klopp nelle scorse settimane ha parlato delle possibilità di rinnovo e le ultime indiscrezioni davano come probabile proprio la permanenza all’Anfield Road. Una ipotesi che potrebbe però essere cancellata dalla mega offerta che è pronta per il 31enne attaccante, seguito anche dalla Juventus la scorsa estate e ancora nei piani dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, mega offerta per Firmino

A parlarne è il ‘Mirror’ che racconta come il Liverpool potrebbe essere sorpassato nella trattativa per il rinnovo di Firmino.

Stando al tabloid inglese, infatti, per l’attaccante – escluso da Tite dai 26 convocati del Mondiale – potrebbe esserci una destinazione esotica. Sarebbe, in particolare, l’Al Nassr la squadra interessata al calciatore e pronta a mettere sul piatto una super offerta capace di convincerlo ad accettare una destinazione lontana dai riflettori del grande calcio.

Una scelta che si intreccerebbe anche con il futuro di Ronaldo visto che proprio l’Al Nassr è la squadra che avrebbe presentato un’offerta faraonica al portoghese. Difficile immaginare il doppio sontuoso colpo per la società di Riad, anche se le risorse finanziarie non mancherebbero. Di certo, dovesse davvero arrivare la mega proposta dal club saudita, per la Juventus sfumerebbe definitivamente la possibilità di portare Firmino in Italia gratis la prossima stagione. L’Al Nassr fa sul serio, l’intreccio Firmino-Ronaldo è servito.