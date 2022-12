Conte è a Torino, tripletta Juve

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, è oggi a Torino: arriva la tripletta juventina che fa pensare al possibile ritorno

Manca meno di un mese alla ripresa dei campionati, con il Mondiale che è entrato nell’ultima settimana. Giocatori e allenatori nel frattempo si sono concessi alcuni giorni di vacanza in alcuni club, mentre altri sono già al lavoro in vista delle vacanze natalizie. La Juventus si sta allenando alla Continassa, senza ovviamente i Nazionali volati in Qatar.

I bianconeri nella seconda parte di stagione dovranno cercare di ribaltare la situazione in campionato dopo un inizio molto difficile, soprattutto per il fallimento in Champions League. Con Massimiliano Allegri sempre al centro delle discussioni riguardanti il futuro della Juventus, con l’ombra di Antonio Conte sempre presente. Proprio il tecnico del Tottenham oggi è stato avvistato a Torino. Un post sui social lascia l’indizio sul ritorno in bianconero.

Juventus, Conte è a Torino: like ‘galeotti’ di Bonucci, Chiesa e Marchisio

Antonio Conte ha lasciato la Juventus da otto anni ormai, ma tanti tifosi non dimenticano quanto vinto con lui in panchina, soprattutto in questo periodo non positivo. Al momento Conte è al Tottenham, ma a giugno vedrà scadere il contratto con gli ‘Spurs’.

Oggi Conte è stato pizzicato proprio a Torino, grazie a un post sui social. Proprio gli juventini Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Claudio Marchisio hanno messo mi piace al post, scatenando inevitabilmente anche molti commenti su un ritorno alla Juventus. Sul futuro di Antonio Conte molto ovviamente dipenderà da come finirà la stagione del Tottenham e se il tecnico italiano deciderà di prolungare il proprio contratto. Gli ‘Spurs’ attualmente sono al quarto posto in Premier League e affronteranno il Milan in Champions League. Poi bisognerà tenere conto di cosa deciderà di fare la Juventus con Massimiliano Allegri e come andrà la stagione bianconera. Dunque il ritorno a Torino accende già i tifosi bianconeri sul possibile ritorno sulla panchina juventina. Vedremo cosa succederà poi al termine della stagione con la girandola di panchine che potrebbe nuovamente scatenarsi in estate.