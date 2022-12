Condor Conte: pronto allo scippo immediato

Antonio Conte non perde mai di vista la Serie A e prova ad inserirsi nella trattativa per il rinnovo del contratto: nuovo tentativo

Nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2023, Antonio Conte continua a lavorare per provare a migliorare il Tottenham in campo e sul mercato. Il tecnico salentino avrebbe messo gli occhi ancora sulla Serie A.

L’Inter, ex squadra di Antonio Conte, è attualmente impegnata con le questioni legate ai rinnovi di contratti. Molti giocatori nerazzurri sono in scadenza nel prossimo 30 giugno e la dirigenza meneghina vuole tagliare i rami secchi e blindare tutti coloro che possono far parte del progetto tecnico. Tra questi ultimi c’è anche Milan Skriniar, con Marotta che vorrebbe riuscire a chiudere col rinnovo prima della fine del 2022, per impedire che possa salutare a parametro zero in estate. Ad aver catturato l’interesse di Conte, però, sarebbe un altro nerazzurro.

Calciomercato Inter, anche Conte tenta de Vrij | Ma ora l’incontro per il rinnovo ha la precedenza

Un’altra situazione delicata in casa Inter è quella di Stephan de Vrij: il centrale olandese ha il contatto in scadenza nel prossimo 30 giugno e la volontà della società è quella di arrivare presto all’accordo.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici non avrebbe perso di vista il centrale olandese e starebbe monitorando con grande attenzione quanto sta succedendo con i meneghini. La possibilità di aggiudicarsi un calciatore come de Vrij a parametro zero, ovviamente, fa gola a molti club e anche gli ‘Spurs’ non farebbero eccezione.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, però, la situazione è molto chiara: l’Inter e Pastorello, agente del calciatore, stanno lavorando per il rinnovo di contratto. Una volontà comune di proseguire insieme, con i nerazzurri che offrono un biennale con lo stesso ingaggio attuale (circa 4 milioni di euro a stagione). Solamente in caso di mancato accordo con l’Inter, de Vrij ed il suo entourage inizierebbero a guardarsi intorno e la Premier League allora potrebbe diventare una soluzione gradita.