Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 10 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 10 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre titolando sui match di ieri al Mondiale: “Balla solo Messi, piange il Brasile“. L’Argentina passa ai rigori con l’Olanda, il Brasile dagli undici metri invece si ferma con la Croazia e abbandona il torneo. In basso, le ultime su Milan (“Ziyech vuole troppo, il Milan adesso frena“) e Inter (“Lukaku torna a casa“).

Il ‘Corriere dello Sport’ ripropone la dicotomia Messi-Neymar con le maglie di Argentina e Brasile e titola con “Ride un solo re“. In basso, le notizie dall’Italia: classe arbitrale nel mirino con “Trentalange, una valanga di accuse” e il nuovo corso della Juventus: “Nuovo ds per la Juve, tutti i nomi per il futuro“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata al mercato, con un nome che ritorna per la Juventus: “Smalling, riecco Juve-Inter!“. I titoli dedicati ai Mondiali: “Vlasic fa piangere Neymar. Messi, lacrime di felicità” per le gare di ieri. Oggi, Francia-Inghilterra, con i britannici che lanciano la sfida (“Studiamo da anni la Francia per batterla“), e Marocco-Portogallo (“Marocco per la storia. Portogallo, tensione CR7“).

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 10 dicembre 2022

Anche in Spagna, ‘As’ apre con l’esito differente per due dei principali protagonisti del Mondiale, nella lotteria dei rigori ai quarti di finale: “Messi rie, Neymar llora“. In Francia, invece, è il giorno dell’attesissimo quarto di finale contro l’Inghilterra e ‘L’Equipe’ cita il titolo di uno dei film di James Bond, con Mbappé nei panni della spia più celebre del mondo: “Perdre peut attendre“.