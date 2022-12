Pioggia di fischi e caso Ronaldo: cosa sta succedendo

Marocco e Portogallo si stanno sfidando per accedere alla semifinale del Mondiale in Qatar. Ma Cristiano Ronaldo ruba le attenzioni di tutti

Cristiano Ronaldo è in panchina, il Portogallo soffre e maledettamente sul campo. Il Marocco, per il momento, l’ha incartata a Fernando Santos e sta prevalendo sugli avversari favoriti.

E ora cosa si fa? I tifosi sono scatenati sui social, pronosticando l’andamento del match alla ricerca di un passaggio tra le prime quattro del torneo che sarebbe storico. Sui social, però, il protagonista è ancora lui, quel Cristiano Ronaldo che proprio sul più bello è stato lasciato in panchina da Santos. Rispetto al match contro la Svizzera, per ora la scelta di escludere l’ormai ex Manchester United non ha affatto pagato. Infatti, Goncalo Ramos è stato inconsistente in attacco e probabilmente sarebbero serviti l’istinto, l’esperienza e la cattiveria di uno dei più forti di sempre. Il Marocco ha terminato, quindi, il primo tempo con un vantaggio clamoroso per 1-0 e la sensazione è che ora Santos debba guardarsi alle spalle e cercando di sistemare le cose.

Cristiano Ronaldo e i fischi del Marocco: tifosi scatenati

Fin dall’inizio della partita, infatti, sono stati sempre di più i tifosi a commentare la decisione di Santos di panchinare CR7.

Molti altri, invece, si sono concentrati sui tanti fischi che i supporters del Marocco stanno riservando ai portoghesi ogni volta che prendono il pallone. La gara è ancora lunga, ma già di emozioni ne abbiamo vissute tante.

Cristiano sa benissimo di non essere più decisivo come prima, per questo accetta la panchina.

